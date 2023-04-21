全國檢察長人事異動　鄭銘謙接掌「天下第一檢」

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另外，法務部常務次長林錦村出任台中高分檢檢察長、法務部主任秘書顏廼偉接士林地檢署檢察長。
為推動檢察長年輕化，司法官39期的國安局政風處主任周士榆接任金門地檢署檢察長，成為本期最資淺者，同時也是39期第一位派任檢察長者。司法官38期的前中檢襄閱謝謂誠，也首度獲派連江地檢署檢察長。
36期的司法官學院教務組長柯宜汾接台東地檢署，37期曾任北檢襄閱和高檢書記官長的法務部保護司副司長陳佳秀接澎湖地檢署。
檢審會今通過新派及調動的檢察長名單如下：
一、台中高分檢檢察長林錦村。
二、金門高分檢檢察長毛有增。
三、台北地檢署檢察長鄭銘謙。
四、士林地檢署檢察長顏迺偉。
五、新北地檢署檢察長余麗貞。
六、新竹地檢署檢察長張云綺。
七、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙。
八、台中地檢署檢察長張介欽。
九、彰化地檢署檢察長張曉雯。
十、南投地檢署檢察長黃元冠。
十一、雲林地檢署檢察長戴文亮。
十二、嘉義地檢署檢察長陳松吉。
十三、台南地檢署檢察長鍾和憲。
十四、橋頭地檢署檢察長張春暉。
十五、台東地檢署檢察長柯宜汾。
十六、花蓮地檢署檢察長郭景東。
十七、宜蘭地檢署檢察長黃智勇。
十八、基隆地檢署檢察長李嘉明。
十九、澎湖地檢署檢察長陳佳秀。
廿、金門地檢署檢察長周士榆。
廿一、連江地檢署檢察長謝謂誠。