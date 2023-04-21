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工總參訪江蘇　苗豐強盼多層次產業交流合作、聯手賺全世界的錢

▲工總理事長苗豐強（圖左）近日率訪團拜會江蘇省委書記信長星（圖右）。（圖／工總提供）
▲工總理事長苗豐強（圖左）近日率訪團拜會江蘇省委書記信長星（圖右）。（圖／工總提供）

記者鄭妤安／台北報導

全國工業總會大陸參訪團近日前往江蘇，工總理事長苗豐強表示，江蘇是台商投資最密集的省分，去年台灣對中國投資約50.4億美元，其中對江蘇投資占比將近三成，他認為，兩地產業不但應該持續交流，更應該加強聯繫，建立多層次的產業交流合作型態，聯手一起賺全世界的錢。

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工總率團赴陸，近日參訪江蘇，苗豐強會見江蘇省委書記信長星時表示，工總在中國投資的會員企業，不但多半在江蘇有投資設廠，近年來更由蘇南向蘇北拓展，產業領域也由傳統製造業向高階研發設計，以及現代服務業延伸，顯示台商高度認可江蘇省的營商環境，願意積極參與江蘇的發展。 

去（2022）年9月，江蘇還施行了46條的《對台經濟文化交流合作促進條例》，提升了在蘇台企的待遇，苗豐強盼未來蘇台兩地企業能有更廣闊的合作空間，也希望江蘇方面繼續支持台企台胞，讓更多台企台胞在江蘇取得成功。 

此外，工總於20日參加江蘇政企座談會，針對在江蘇投資的各種問題，進行面對面的溝通。會中，苗豐強指出，江蘇省是台商投資最多、最密集的省分，據統計，去年台灣對大陸投資約50.4億美元，其中對江蘇投資達14.7億美元，占比將近三成。

他接續說道，工總的許多會員廠商，有許多在江蘇投資已久，並且實現轉型升級的成功故事，顯示江蘇優越的營商環境，確實是台企永續發展的好地方。

苗豐強認為，對企業來說，最關鍵的兩個問題就是人才的培養，以及經營障礙的排除，另外還有對台商的優惠待遇，江蘇都有很好的部署。

近年來，兩岸都不約而同地提出「戰略性新興產業」的發展計劃，致力於追求產業的轉型升級，作為產業大省的江蘇，已將新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等項目，做為江蘇建設現代化產業體系、實現高質量發展的重要方向。他說，這些江蘇未來的發展重點，與台灣產業轉型升級的目標有高度的重疊性，顯示蘇台兩地產業存在高度的互補性與合作空間。

苗理事長強調，蘇台兩地產業不但應該持續交流，更應該加強聯繫，建立多層次的產業交流合作型態，兩岸聯手一起賺全世界的錢。

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