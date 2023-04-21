桃機招募46人「起薪最高7.4萬」！無經驗可報名 時間條件公開
轉職的時刻到了！桃園國際機場公司昨（20）公告2023年度新進從業人員招募甄選簡章，將招募4類組共46名新進人員，是近3年最大規模的招考。報名時間自4月25日至5月8日止，起薪自3萬6000元起到7萬4000元不等。
記者徐銘穗/綜合報導
機場公司表示，本次招募主要為因應各項重大工程帶來的營運發展需求，邀請具服務熱忱、相關專業人才加入服務團隊。機場公司為交通部出資成立的國營企業，各項培訓、升遷及待遇措施完善，第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」（幼兒園）的國營企業。
此次招募新進人員起薪自3萬6000元起到7萬4000元不等。如身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。
甄選作業由銘傳大學承辦，主要類別計有工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等4個類組，預計正取46人、備取46人，報名時間自4月25日至5月8日止，一律採網路報名。甄選採筆試與口試二階段進行，筆試測驗時間為5月21日、面試測驗時間為6月17日，6月30日公告錄取名單。上述日期如有異動，將依機場公司官網及委託辦理試務機構公告為主。