國民黨松信立委初選結果明出爐！徐巧芯：我會公布許淑華相簿

國民黨台北市松信選區立委初選進行中，明日將舉行黨員投票，並公布最終結果。爭取提名的台北市議員徐巧芯今（21）日表示，對黨員投票很有信心，等公布結果後，他將會公布民進黨對手許淑華相簿，如果他贏，代表當天就開始監督對手，若沒有贏，真正的團結就是助攻對方。
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徐巧芯說，候選人公約是規範在民調執行期間不得公布結果，而他在民調執行過程沒有說明任何情況，是在民調結束後，才告訴大家他們監聽的感覺如何，監聽員監聽到在未加權前民調是領先的，當然也不代表是最後的結果，但他沒有違反任何公約。
徐巧芯也質疑，既然是要找出最強的候選人，為何初選民調不是選在黨員投票前公佈呢？為何要讓黨員盲測？民調本就應該讓黨員參考，作為投票依據。
媒體詢問，對明日初選結果是否有信心？徐巧芯說，他就是因為相信黨員投票會贏，今天才會出席羅智強與游淑慧的聯合政見記者會，早就開始做立委該做的事，也希望司法改革能真正的成功。
徐巧芯強調，明日初選結果公布後，他會召開記者會公布民進黨對手許淑華的相簿，這是他搜集一年多的結果，這代表兩個意義，如果他贏下初選，代表他當天就開始監督對手，不用等到隔天，若他沒有贏下初選，真正的團結不是手牽著手，而是能助攻對方。