好玩易學匹克球 幫助銀髮長輩灌助樂活新能量

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這次匹克球師資培訓課程由裁判長兼秘書長孫維孝及協會成員擔任講師，從暖身、球拍材質、場地規格、計分方式介紹，到持拍、螃蟹移步、練習發球及擊球等要領，全方位地為參與培訓的社區長輩們進行了詳細的介紹和演示。隨後，講師們組織社區長輩們進行實地分組比賽，讓他們更深入地體驗到匹克球的樂趣。參與培訓課程的「南榮全方位銀髮樂活站」方案模組師資大多是第一次接觸匹克球，但是在講師的細心指導下，他們很快就學會了基本技巧，很快就能互相對打，輕易地享受到擊拍的樂趣。
高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，規律運動能夠減低及改善跟老化相關的功能性退化，改善認知功能。本院的模組老師不但取得匹克球C級教練，更將這幾年帶領高齡長輩們的經驗，融合匹克球的特性，依照社區長輩不同程度的身體功能，安排不同難易程度的課程。針對衰弱的長輩，設計匹克球的團體認知遊戲，另外對於健康亞健康的長輩，則教導匹克球規則，實際訓練長輩對打。
台南匹克球協會總幹事陳諭申表示，匹克球近年來在全球快速普及，更適合完全沒有運動經驗的人，也因為它簡單易學、適合各年齡層以及可以室內外都能進行。而在台灣，由於樂齡運動日漸興起，匹克球也越來越受到重視，各地的匹克球場地也紛紛增設。除了讓長輩能夠有更多元的運動選擇外，也有助於增進社區的凝聚力，讓社區更加熱絡。