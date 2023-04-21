拜登準備好了！最快下周二宣布「競選連任」

據消息人士指出，80歲的美國總統拜登（Joe Biden），最快將在25日發布影片，宣布投入2024年總統大選。拜登是美國自1776年建國以來第一位在任時邁入80歲的美國總統，如果他順利連任並做完兩任，屆時高齡已達86歲。
國際中心楊雅婷／綜合報導
紐時報導（The New York Times）報導指出，據消息人士透露，拜登團隊計劃在25日發布參選影片，當天是他2019年宣布競選滿4周年，目前白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）並未回應這則消息。
80歲的拜登是美國史上年紀最大的總統，如果他順利連任並做完兩任任期，到時候就會以86歲的年紀卸任，年紀很有可能是他做決定的關鍵因素。親近拜登的白宮核心圈密切關注決定2024年參選的最佳時機，據了解，在高級顧問狄龍（Jennifer O’Malley Dillon）和唐恩（Anita Dunn）的策劃下，「連任計劃已進行數月」。
拜登最近在演說中數次提及連任可能主打的議題，並且提供醫師證明強調健康狀況沒有問題，同時要求民主黨人安排有利他的初選日程，據說他已選定芝加哥作為正式提名的城市。
目前在民主黨沒有其他認真角逐提名的競爭者出現。