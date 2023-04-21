土城當鋪非首次遇襲！網路流傳槍手嗆聲片：來弄我們還不敢承認
新北市土城區一間當鋪昨（20）日驚爆槍擊案，17歲劉姓少年持槍掃射後，隨即搭乘計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法移送新北地院少年法庭，但事後網路上卻傳出一段畫面，顯示該間當鋪不是第一次被開槍，日前就有人曾對大門開過2槍，還在臉書上嗆聲「你們公司只能教出你們這些垃圾」。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，昨天上午8時左右，劉姓少年手持衝鋒步槍，在四川路一間當鋪前瘋狂掃射，過程中還不疾不徐地更換彈匣，隨後搭上計程車前往板橋分局大觀派出所投案，經警方調查，發現門上有51個彈著點，現場找到42個彈殼。
雖劉姓少年沒有列管幫派分子的背景，並供稱自己與當鋪負責人有私人恩怨，才會持槍掃射，但警方初步調查，起因疑似為2幫派間利益糾紛釀禍，詳細情形還有待進一步釐清。
槍擊案發生後，網路上又流出一段畫面，影片中顯示一名槍手曾在深夜到該間當鋪前，連開2槍後逃離現場，並將全程拍下上傳臉書，同時留言嗆聲說到「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。
對此，警方則指出，該本起案件發時於4月中旬，當時並無接獲報案紀錄，經鑑識小組勘查後，研判槍枝殺傷力極低，疑為空氣手槍，目前專案小組已鎖定特定人士，將全力查緝兇嫌到案。