製作泰式小方巾　新住民多元文化講座在基隆

移民署北區事務大隊基隆市服務站於4月20日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，為讓課程更多元有趣，特別邀請來自泰國的新住民李拉雀薇擔任課程講師，課程中除了分享李拉雀薇老師自身來台生活經驗與心得，並帶領姊妹製作可經常使用的小方巾。雖然小方巾在坊間都有販賣，但由自己親手完成作品，學員們都很滿意，剛開始製作雖有點難度，但完成作品時，都感受到過去在來台生活上的陌生與不適應感瞬間紓解，充滿自信迎接生活上挑戰與適應問題。
記者賴正琳／綜合報導
李拉雀薇老師現為移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」培訓的多元文化講師，也在新北市北新國小、大豐國小、直潭國小及安坑國小擔任母語講師，同時具有餐飲及髮型師證照，也是移民署通譯人員。學員南西說：「很喜歡參加基隆市服務站的家庭教育課程，李拉老師多才多藝還擁有多張證照技能，所以我上課時特別認真，尤其是在做手工小方巾幾乎完全投入，平日家事操作壓力全都消除了，真的好讚。」李拉雀薇也希望以自身經驗告訴姊妹，只要保持初衷、熱情，當自己能量足以幫助別人時，就要及時投入，因為台灣是個實踐你夢想的地方。
基隆市服站主任毛兆莉表示，移民署除了定期辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，近期也規劃辦理112年新住民子女多元文化在地創生培育營，除包含在地創生，亦有多元文化特色地點參訪、分組討論及創意成果發表競賽，此活動訊息可至移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網最新消息查詢或來電基隆市服務站02-24276374諮詢。此外，為與全民共享經濟成果，持有效居留證之國人外籍、大陸及港澳配偶，以及持外僑永久居留證的外國人士同享普發現金新台幣6,000元專案，若有關於全民普發現金問題，可以撥打1988專線諮詢，或電洽移民署各地服務站諮詢。