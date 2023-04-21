台積電法說會四平八穩　外資大多按讚、看好後市

晶圓代工龍頭台積電昨（20）日法說會，下修今年全球半導體業景氣看法與公司全年營運展望，但公司表示仍會優於同業，並預期下半年的業績將優於上半年。資本支出部分維持320億至360億美元，另外，3奈米需求大爆發。而外資也大多看好台積電後市，目標價小幅下修，認為股價已先反映市場不佳的狀況，預期下半年營運可望回溫。台積電今（21）日午盤漲約4元，來到517元，漲幅0.7%。
記者許家禎／台北報導
台積電昨日公佈2023年第一季財務報告，合併營收約5086.3億元，稅後純益約2069億元，季減約3成，但年增2.1%，每股盈餘為7.98元。至於毛利率來到56.3%，（原預估首季毛利率為53.5到55.5%），優於財測高標。若以美金計算營收，2023年第一季營收為167億2千萬元，符合先前財測數字有達標（原預估首季營收為167到175億美元）。
針對第二季財測，台積電預估第二季營收為152到160億美元，相較本季的167.2億元，約季減4.3至9%。若以新台幣兌美元30.4元來計算，預估毛利率介於52到54%（本季為56.3%），營業利益率則介於39.5到41.5%（本季為45.5%）。
另外，資本支出部分維持320億至360億美元，同時表示3奈米需求大爆發，預期3奈米製程將從今年第三季開始貢獻大幅營收。至於高雄廠仍持續規畫中，只是轉做3奈米以下的先進製程。台積電法說會釋出的訊息四平八穩，符合市場預期，昨日ADR漲逾2%，今日早盤股價強勢漲7元，來到520元，漲幅逾1%。
至於外資圈也多按讚，包括美系、歐系與亞系外資維持台積電「買進」評等，但小幅下修台積電目標價，如大摩將目標價從700元調降到680元，但也有外資下修到最低510元。有外資認為，台積電股價已先反映市場不佳的情況，預期下半年台積電營運可望順利回溫。