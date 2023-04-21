中職／吳哲源新球季薪水出爐！中信兄弟領隊劉志威：月薪24萬
中職球季開打超過半個月，但中信兄弟球員薪資卻遲遲未搞定。中信兄弟球團直到今（21）日終於宣布新球季球員薪資，其中入選經典賽國手、本土王牌投手吳哲源月薪為24萬，並且會告知選手，依據中職的規章，以「不定存續約」方式進行。
記者吳政紘/綜合報導
中職規章第22條指出：「球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31 日前向選手為更新契約之表示，本契約即更新之。更新期 滿時亦同。更新期間之報酬由球團斟酌選手前一年度之表 現及其他相關情事，在中華職業棒球大聯盟訂定之增減薪 幅度內調整之；但下一年度之報酬如未經選手同意，不得 少於上一年度之報酬之70% 。 球團與選手間就更新期間之報酬增減有爭議，得依本契約第24條規定申請仲裁。」
中信兄弟領隊劉志威強調，現行的中華職棒合約，對球團、球員雙方來說，依照《中華職棒聯盟選手契約》規範，球團表達續約意願時，且球員只要一月份開始領球團薪水，就代表同意球團續約，後續就是雙方協調薪資。
若在薪資仲裁前，經紀公司或球員認為差距較大，可以提出仲裁，為自己爭取權益，且提出薪資仲裁後還是可以繼續談約。但過了仲裁時間之後，其實球團可依據合約精神，依照球團敘薪標準直接給付薪資。但各球團都會尊重球員想法，希望與球員達成共識，盡量縮小雙方差距而持續協商。
劉志威表示，「其實目前中華職棒的談薪制度雖然是對資方有利，但球團仍有持續談約的意願，所以提出仲裁是對選手本身有保障。這次我們也有提出不同合約方案，或是激勵獎金方案等，希望與選手持續溝通，但仍無法達成共識。球團為避免此事件繼續造成誤解，也完成合約權利義務，球團將依據合約月薪24萬，寄發通知函給吳哲源選手，今年度一月起的月薪差額也會在下個月一併補齊。」