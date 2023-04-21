名家論壇》黃創夏／郭侯之戰，「馬英九」即將「類參戰」！

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這樣的局面從馬英九去湖南祭祖之行就開始了中南海介入2024台灣大選的鋪陳，就是重新從垃圾桶中找回那個以揉成廢紙的「92共識」，戰狼想要偽裝成和平鴿，另一方面持續武力威脅造成台灣內部懼戰的恐慌，達到尋找新代理人的介選目標。
從這個角度上看，才可以看出為什麼特定政媒集團大肆吹捧侯友宜訪問新加坡的意義了，這樣的操作也是另一種想要殲滅郭台銘來勢洶洶的進擊壓力。
郭台銘捲土重來，政治上的修為確實大有進步。
前一陣子，有一個科技男被「仙人跳」的社會新聞，這個科技男反擊的方式很有參考性，他故作「清純」、「裝傻」，堅決否認自己被「仙人跳」，還處處刻意表現他仍然「一往情深」，然後冷靜地進行「反蒐證」，報案一舉破獲詐騙集團。
讓人不禁聯想到4月18日的郭台銘記者會，郭台銘在商場上縱橫的歷練，豈會不知是被國民黨「仙人跳」了？他卻否認被「仙人跳」，還口口深深言必「尊朱（立倫）」，反常必有妖，如果國民黨真的耍詐，那是國民黨不仁不義，屆時郭台銘翻臉有理，而且還可能有不少社會的支持。
郭台銘和國民黨與侯友宜的這一場鬥爭將會如何進行？且讓我們繼續看下去，必有大戲登場，一切都在未定之天。
其中卻也有已經被國民黨的操作而認證，已經不可能翻轉的角色設定：侯友宜的空洞不但不堪「質化分析」，連「耐打度」都脆弱不堪。
4月12日，朱立倫拉起侯友宜的手、4月13日，黃健庭放話就是侯友宜、4月14日柯志恩補刀說郭台銘的民調不可能翻轉‧‧‧連續三槍都是在暗算郭台銘，替侯友宜創造「消息面利多」。
可是侯友宜的基本面真的太差了，接連的消息面拉抬，沒想到在《震傳媒》於4月13日和14日進行的民調出爐，侯友宜不但還是繼續下跌，而且被郭台銘逼近，兩人是在誤差範圍內的「0.7%」。
說明了：若非國民黨的刻意消息面拉抬，許多人預判的侯友宜已經被「死亡交叉」的趨勢確確實實存在，就算國民黨刻意操作，「仙人跳」郭台銘，侯友宜還是拉不起來，這種不耐打的實力，真是朽木不可雕也‧‧‧
不耐打的侯友宜還有更大的「形象破損」危機，羅友志對他的指控，真真假假尚待司法釐清，但一向以「正義警長」行走江湖的侯友宜，涉入如此的「湯圓事件」，反應和處理能力，令人瞠目結舌，既不提告、也無法說清楚、講明白，這樣的應變能力要擔當國家大任？這是比「草包」更讓人不放心的惡夢！
侯友宜還給台灣將帶來的可能厄運是他的「新加坡之旅」，因為這趟行程更可能是「繼承馬英九路線」的「92共識之朝覲之旅」：「92共識」、「辜汪會談」和「馬習會」，都和新加坡息息相關，此時此刻造訪新加坡，意欲何為？
侯友宜方面還說是要「讓世界看見台灣」，真是不知今夕是何夕！
這些年，全世界都看到台灣的半導體關鍵角色、台灣展現的民主成就與價值、台灣面對中國威脅的地緣政治風險、台灣對於世界秩序與和平穩定的重要性，根本不需要侯友宜還要去新加坡才能「讓世界看見台灣」，這種幼稚手法，只是徒惹人笑！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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