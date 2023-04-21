趙正平掰了前妻2年鬆口「想婚了」 傳出被圈內3位女星主動獻殷勤
由Up直播製作的辛辣談話節目《藝外爆紅》，上週因前主持人派翠克的請假風波，引起廣大討論，節目上週緊急找來狄志為、楊皓如救火後，日前又找來了台灣孔劉梁赫群擔綱節目主持人 ，直接與來賓趙正平、林智賢同框，重現了當時爆紅的「景行廳男孩」，而同為電視製作出身的3人，在節目上大爆黑料外，也分享各自的感情現狀。
記者侯家瑜/綜合報導
久違同框的景行廳男孩，這次首度登上直播節目，劈頭就針對製作圈的黑料來討論，梁赫群直接自爆以前曾因大嫂團節目，發到了某位大哥的老婆而被大哥嗆聲「不會讓你看到明天的太陽」，自己當時還交代工作人員工「就算我明天不在了，你們也要繼續錄」，所幸後續有電視台高層出面處理，自己也有登門道歉才擺平此事。趙正平則是自爆有過帶人去淡水，將某女星壓回自己片場拍戲的經驗，同時也在現場與另一劇組的導演談判，現場的氛圍很緊繃差點就要打人，令網友們直呼：「製作圈的眉角真多。」
聊到情感狀況，梁赫群首先就對上集來賓葛斯齊所說，剛新婚就被拍到愁眉苦臉的事件做解釋，他說：「其實只是因為戴口罩的問題，才會看起來是不開心的，自己與太太並沒有任何問題，相處狀況一直都很好。」同時話鋒一轉，直接逼問趙哥有無再婚打算，趙正平只能霸氣回應：「一直都會想結婚，就等對方點頭而已。」
而單身的林智賢則表示：「一直都蠻享受單身生活，而且演藝圈中有小鐘陪我單身，並不會單心圈子裡的人陸續脫單或閃婚。」還補充說明自己不是沒行情，先前才拒絕了3名女生的追求。聽到此話的趙正平，也直接大爆：「其實自己剛結束上一段婚姻時，也有3位圈內女星對自己獻殷勤，邀約爬山、看電影的都有。」讓工作人員和網友笑翻。