新冠病毒捲土重來？變異株「大角星」入侵台灣 醫示警：恐大流行
隨著台灣各項防疫逐步解除、國門重新開放，與新冠疫情共存已是國人回歸正常生活的日常，不過中央流行疫情指揮中心表示，近期境外移入的個案中，出現稱為「大角星」的新型Omicron變異株XBB.1.16。對此台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民提及，新冠病毒隨時都有捲土重來的可能，在防疫鬆綁的情況下，大角星確實有可能在台灣爆發，威力不可忽視，最好的防範方式還是充分補足疫苗，有慢性病、心肺疾病的患者和長者，更要注意自身健康狀況。
記者張志浩/綜合報導
黃立民表示，以目前國內的防疫標準，要完全防堵疫情或變異株是不可能的事，「大角星」在美國、印度、新加坡、馬來西亞等掀起新一波確診潮，預期台灣未來多少也會受到「大角星」的影響，提醒有慢性病和心肺疾病的患者平時一定要特別小心，若擔憂確診或再次感染，其實目前國內的疫苗在施打後，對變異株仍有一訂保護力，「只能說不必過度擔憂，但也不能完全忽視。」
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則認為，許多人下意識認為疫情已經結束了，但其實「我們只是對疫情妥協」，面對全新的變異株還是要警慎對待，雖然對「大角星」的詳細資料還有待觀察，但一般來說，變異株就是科學家發現它的突變點比較多，導致身體就算打疫苗也會出現抵抗力不夠的情形，通常確診造成的情況就是重症率增加、重複感染人數變多、長新冠的症狀更嚴重。
蘇一峰提及，如果新的變異株已經在國外有大流行的趨勢，那台灣確診的人數肯定會變多，國人能做的就是打滿雙價、二價等疫苗，並保持戴口罩的習慣，就能杜絕大多數的威脅，尤其慢性病患者和長者，平時應多多關注疫情狀況。
指揮中心發言人羅一鈞則表示，據WHO資料，雖然「大角星」在全球占4%，但由於其傳播力較強，仍有增加趨勢，不過羅一鈞也強調，儘管傳播力較原先流行的病毒株強一些，但目前並無觀察到重症率、住院率有明顯增加，所以只列於觀察病毒。