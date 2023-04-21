54歲王彩樺患上「更年期憂鬱」！女兒面前狂哭 靠一招走出來
衛視原創《神秘五金行》由AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手開店，透過水電、木工、油漆等專業訓練課程，跟著職人學習技能，並獻出所學協助需要幫忙的鄉親朋友。王彩樺今（21）日出席記者會時，透露自己近年患上「更年期憂鬱」。
記者侯家瑜/台北報導
AKIRA稍早被問到和老婆林志玲會不會生第二胎，此問題一出，馬上就被翻譯打槍，不過AKIRA仍很親切的繼續回答問題，此時一旁的王彩樺也救援，大喊「我停了」，現場話題就瞬間被轉移。即將邁入55歲的王彩樺坦言已邁入更年期，2年前還因此引發憂鬱症狀，「半夜睡覺會不停盜汗、什麼事情都不想做，每天都在哭。」當時還不斷推掉各式通告、戲劇邀約，「我打從心裡不開心，但也找不出原因。」坦言雖然沒有因為憂鬱而脾氣變差，也沒有和老公發生摩擦，但有在女兒面前哭過，症狀比生產時還嚴重。
至於恢復的原因，王彩樺先是丟一句「你們相信嗎」，笑說主要是透過喝紅酒，才讓她身心好轉，也沒有另外再吃藥，「我喝紅酒才好的，姐妹聚會偶爾喝，多放鬆，就發現一喝就好了。」還趁機誇讚《神秘五金行》的每一位帥哥，「這顏值組合太高了，我每天都跟他們出任務，大量吸收男性賀爾蒙後，就全身充滿精力。」還刻意略過蔡昌憲，讓全場笑翻。《神秘五金行》5月20日全台首播，衛視中文台每週六晚上8點、攜手Disney+同日晚上10點上線。
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