人物／敢言說真話、願賭服輸　王世堅阻何志偉立委連任路

綠營中6民調江肇國勝出　艱困選區傾向「與友黨合作」

▲江肇國黨內初選勝出後，忙著接恭喜電話。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
▲江肇國黨內初選勝出後，忙著接恭喜電話。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）

記者顏幸如／台中報導

立委黃國書宣佈不再參選台中市第6選區，民進黨昨晚針對角逐的3位新人進行電話民調，市議員江肇國在對比式民調中，以51.99%比27.48%領先國民黨可能對手羅廷瑋；黨內互比亦以36.47%大贏何坤霖的25.44%、黃守達的18,98%，穩定勝出。江肇國和黃守達今天都在市議會質詢，黃守達當場恭喜江肇國，稍晚何昆霖也送上祝福。外傳民進黨將勸進前立委陳柏惟參戰，黨部主委李天生僅透露，目前不排除和小黨、友黨合作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨今公佈立委中6選區民調結果，江肇國在對比式民調與黨內互比皆勝出。（圖／民進黨提供，2023.04.21）
▲民進黨今公佈立委中6選區民調結果，江肇國在對比式民調與黨內互比皆勝出。（圖／民進黨提供，2023.04.21）
昨晚的電話民調，一度因樣本數不足延到晚上10點半，民進黨中央黨部今（21）日公佈電話結果，在與國民黨可能對手、市議員羅廷瑋的對比式民調部份，3人皆贏過羅廷瑋。江肇國以51.9922贏過羅的27.4893；何昆霖以44.8061贏羅的33.2574；黃守達以44.8061贏羅的28.8131。

在黨內互比部份，江肇國0.3647、黃守達0.2544、何昆霖0.1898，無明確支持人選有0.1911。

▲黃守達第一時間親自恭喜江肇國。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
▲黃守達第一時間親自恭喜江肇國。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
江肇國與黃守達今（21）日都在市議會質詢，第一時間得知民調結果後，黃守達展現君子風度，前往民進黨團辦公室恭喜江肇國，江肇國感謝這段時間鼓勵支持他的人，以及2個可敬的對手，一起完成溫和理性沒有謾罵的初選，讓他有機會代表民進黨爭取勝選，未來會在最短時間內，和兩位好兄弟及林佳龍、黃國書請益，並團結整個隊伍，幫助賴清德總統衝出好成績。

黃守達說，3人在競爭過程中，努力讓市民感受到民進黨非常願意為這片土地承擔責任、爭取民眾認同，現在民眾已經做出選擇，他會力拚團結勝選、守住這一席，延續黃國書在中6選區打下的基礎。何昆霖電話受訪時指出，初選過程3人展現君子之爭，未來他一定回歸民進黨傳統，大選團結一致贏得勝選。

▲市黨部主委李天生稱讚這是一場君子之爭。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
▲市黨部主委李天生稱讚這是一場君子之爭。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
台中市共有8個選區，民進黨5位現任立委全部爭取連任，民進黨市黨部主委李天生表示，第6選區人選底定後，屬艱困選區的第3、第8選區，預定下週啟動徵召作業。

外傳民進黨將目前無黨籍的前立委陳柏惟列入口袋名單，李天生表示，目前不排除和小黨、友黨合作，由於尚須了解當事人意願，目前不宜談論人選，但5月中旬可望確定所有名單、爭取最大勝利。

▲民進黨對比式民調以羅廷瑋做為對手。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）
▲民進黨對比式民調以羅廷瑋做為對手。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.21）

藍綠初選兩樣情！黃國書選區民進黨激戰、國民黨無人登記

台中版芯費大戰開打　花美男連線2登記獨缺1人未現身

台中5綠委全員推薦黃守達　「師父」黃國書獨缺席

藍營亂入綠初選　黃守達喊話羅廷瑋：立委大選你支持誰？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀