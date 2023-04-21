綠營中6民調江肇國勝出 艱困選區傾向「與友黨合作」
立委黃國書宣佈不再參選台中市第6選區，民進黨昨晚針對角逐的3位新人進行電話民調，市議員江肇國在對比式民調中，以51.99%比27.48%領先國民黨可能對手羅廷瑋；黨內互比亦以36.47%大贏何坤霖的25.44%、黃守達的18,98%，穩定勝出。江肇國和黃守達今天都在市議會質詢，黃守達當場恭喜江肇國，稍晚何昆霖也送上祝福。外傳民進黨將勸進前立委陳柏惟參戰，黨部主委李天生僅透露，目前不排除和小黨、友黨合作。
記者顏幸如／台中報導
昨晚的電話民調，一度因樣本數不足延到晚上10點半，民進黨中央黨部今（21）日公佈電話結果，在與國民黨可能對手、市議員羅廷瑋的對比式民調部份，3人皆贏過羅廷瑋。江肇國以51.9922贏過羅的27.4893；何昆霖以44.8061贏羅的33.2574；黃守達以44.8061贏羅的28.8131。
在黨內互比部份，江肇國0.3647、黃守達0.2544、何昆霖0.1898，無明確支持人選有0.1911。
江肇國與黃守達今（21）日都在市議會質詢，第一時間得知民調結果後，黃守達展現君子風度，前往民進黨團辦公室恭喜江肇國，江肇國感謝這段時間鼓勵支持他的人，以及2個可敬的對手，一起完成溫和理性沒有謾罵的初選，讓他有機會代表民進黨爭取勝選，未來會在最短時間內，和兩位好兄弟及林佳龍、黃國書請益，並團結整個隊伍，幫助賴清德總統衝出好成績。
黃守達說，3人在競爭過程中，努力讓市民感受到民進黨非常願意為這片土地承擔責任、爭取民眾認同，現在民眾已經做出選擇，他會力拚團結勝選、守住這一席，延續黃國書在中6選區打下的基礎。何昆霖電話受訪時指出，初選過程3人展現君子之爭，未來他一定回歸民進黨傳統，大選團結一致贏得勝選。
台中市共有8個選區，民進黨5位現任立委全部爭取連任，民進黨市黨部主委李天生表示，第6選區人選底定後，屬艱困選區的第3、第8選區，預定下週啟動徵召作業。
外傳民進黨將目前無黨籍的前立委陳柏惟列入口袋名單，李天生表示，目前不排除和小黨、友黨合作，由於尚須了解當事人意願，目前不宜談論人選，但5月中旬可望確定所有名單、爭取最大勝利。