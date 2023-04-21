響應世界閱讀日　文化部邀民眾「走讀台灣」、想方設法增加閱讀力

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史哲致詞時就指出，今天是我上任2個月又20天，經歷了出版界一再反映圖書折扣戰的問題，文化部也在積極處理中，但整體來講還是國人閱讀力問題，台灣每個國人平均一年購書僅2.5本，對比韓國和日本的10本，差距很大。
史哲認為，整體的出版或是創作的問題是綜合性的，不只是折扣戰的問題，最主要還是受閱讀力影響，若台灣整體的閱讀力不能提高，談再多文創和影視音的發展，都是緣木求魚，因為「創作、原創、出版」仍整個文化內容的源頭。
史哲說，因此，文化部在提升整體閱讀力，應該要投入更多資源，除了舉辦「走讀台灣」活動，先前爭取到成年禮金，他也在想近100萬名青年參與，該如何增加閱讀，當時不怕得罪連鎖書店，就推出獨立書店加碼點數，消費2點送1點，就是所有獨立書店買書都66折。他坦言，「連鎖書店對我滿賭爛的。」
他指出，昨天也在立法院公開承諾，要在最快時間內擴大實施「公共出借權」，國家可以拿一筆預算出來做，讓讀者透過圖書館電子書，每借一次政府來付費，相信對於台灣數位化及出版社振興是最直接的，比買紙本書還直接。
史哲說，「其實我們是想要透過各式各樣的手段來保護出版界、呵護創作者，提高整個閱讀力。」
文化部表示，今年度「走讀台灣」活動邀請書評媒體Openbook閱讀誌規劃「一本書就出發！」讀好書、抽好書活動，提供民眾多元化的走讀書單，讓民眾自由的閱讀與探索。共網羅12大類書籍總計105本書單，聚焦台灣特殊人文地理風景，進而認識作家作品，從文本出發，一探文本中的美麗景象與涵義。
今年由故事story studio執行長涂豐恩規劃的「閱讀風土，以書帶路」8條經典走讀路線，將帶領民眾在深度走讀間重新認識這片土地，走讀路線貫穿南北，圍繞族群與文化的混合、在地與世界的鏈結，以及人文與山海的互動3大主軸；同時，文化部17間附屬館所亦將以6大主題規劃超過50條走讀路線、結合館所各具特色的閱讀推廣活動，提供民眾更多元的走讀體驗。
文化部指出，今年度持續邀請名人及作家串聯，分享自己的閱讀體驗，包括作家李昂、陳穎青、胡長松及漫畫家韋蘺若明、張季雅等人都將參與。
文化部邀請書店、出版社等相關單位提案參與今年度的走讀活動，即日起至5月23日止，受理「走讀台灣主題路徑建置計畫」民間單位徵件，策辦精選文本與特色路徑，讓民眾一整年都能閱「讀」台灣原創出版品及實地「走」訪相關特色場域。同時，即日起至6月16日止，文化部也進行「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」徵件，鼓勵辦理以圖書展售及閱讀推廣為核心、並納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等相關藝文體驗的創新書市。