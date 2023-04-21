《速命道》「劉太太」原來是影后林嘉欣！瘦子對戲劉德華嗨喊一句

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最新花絮中，他與瘦子在酒吧有一場亦敵亦友暗潮洶湧的場面，「兩代車神」各自背負失去親人之傷，雖然惺惺相惜，但宿命終須一戰，劉德華笑帶殺意的說：「我們比一場。」面對影帝以銳利眼神下戰帖，瘦子深呼吸說：「壓力太大了。」沒想到劉德華回說：「我也是，我也緊張。」現場氣氛瞬間輕鬆許多。瘦子回憶跟天王的互動，再次流露崇拜眼神：「因為他真的太經典了，剛看到他非常緊張，演的時候，他很自然、很順的進去角色，全部都很合理，會被引導進去的感覺。」
影后林嘉欣這次在《速命道》中也特別驚喜演出，飾演劉德華的妻子，一家三口的親情戲也是這部片一大看點，對於兩人的自然演出，林嘉欣笑說：「跟華仔是第二次演夫妻，兩人已經有建立信任跟默契，像敘舊一樣，很自然。」兩位巨星默契十足，在場邊等待上戲時，劉德華也父愛爆發跟林嘉欣一起陪飾演女兒的小演員玩遊戲，導演柯有謙形容片中這段親情互動，象徵電影裡的希望與幸福，再搭配天后張惠妹最新單曲《離別總是那麼突然》作為電影主題曲，讓劉德華與林嘉欣的遭遇更形立體，也更能感受劉德華角色內心那份對離別的不捨與無可挽回的痛。
電影《速命道》由寬銀慕電影製作有限公司出品、寬魚國際股份有限公司全球發行。演藝圈大姐大邱瓈寬「寬姐」、曾志偉、饒紫娟共同監製，柯有謙初試啼聲執導。柯有謙是台灣已故「車神」柯受良之子，自幼深受父親影響，哥哥柯有倫不但演出此片也是共同編劇，衣缽傳承，柯氏兄弟打造出獨具風格的「浪漫飆速電影」，延續家傳的「速度之魂」！
劇情描述：在地下賽車界裡，新興賽車手「小樂」（瘦子E.SO飾），因與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）競速的比試中發生意外而自暴自棄，直到他遇上女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而，宿命並未輕易的放過小樂，在三寶（大淵MUTA、林真亦、林志謙飾）與地下賽車界大哥「本哥」（小春Kenzy飾）共同的調查下，阿杰意外的真相逐漸浮現，電影將於2023年4月27日全台飆速上映。