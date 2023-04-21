ASTRO文彬台灣演出取消！歌迷求不要回收票根:想紀念 主辦答應了
韓團ASTRO成員文彬19日晚間過世，得年25歲。文彬跟產賀組的分隊「MOONBIN & SANHA」原定30日來台開唱，門票已全數售罄，但因為團隊少一人，活動確定取消，歌迷希望主辦不要回收票根，表示想留做紀念「是第一場看不到的見面會，是再也看不見了...」對此，主辦單位「D-SHOW」也給予回應。
記者陳雅蘭/綜合報導
ASTRO文彬跟產賀的2人演唱會《2023 MOONBIN&SANHA(ASTRO) FAN CON : [DIFFUSION] IN TAIPEI》原定在4月30日於新莊Zepp New Taipei舉行，凡是購票歌迷，都能獲得一張肖像卡片，購買4800元跟5880元的粉絲，還能獲得2人的特別小卡；現在因為文彬過世的關係，演出確定取消。
主辦單位「D-SHOW」公告演出取消後，許多AROHA（粉絲名）到貼文下請求主辦不要回收票根，想留做紀念，「票可以不要收回嗎？這是第一場看不到的見面會，是再也看不見」、「希望能保留票卷跟發放入場小卡，真的想好好紀念最後這一切」、「請問取消之後可以保留原票卷及入場小卡嗎？真的想珍惜最後最後的一切了」、「滿足粉絲們最後的心願吧」。
對此，「D-SHOW」表示：「1.票券若是於ibon網站購買，以信用卡支付，票款則會以退刷還回，領取的票券無需繳回；若是ibon機台購買，以現金支付，票券需繳回才能申請退款。若尚未印出票券者，已無法列印。2.許願小卡的部分，待有進一步消息，會盡快告知大家。3.請各位AROHA好好照顧自己。」