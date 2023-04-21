壞掉的充電線別丟！門市舊換新折100 iPhone這裡換電池僅990元起
▲壞掉或是不要的線材別丟！STUDIO A 4/22起拿舊線材可抵消費，最高可抵100元。(圖／官方提供)
記者周淑萍/綜合報導
2023-04-21 14:27:51
4/22 是世界地球日，蘋果經銷商STUDIO A將從4/22開始推出線材舊換新最高可以折抵100元，主機舊換新可以直接折現金；德誼數位更換iPhone 電池即日起～5/31，優惠最低990元起，MacBook Air及MacBook Pro舊機換新可享收購金額加碼10%，針對母親節則有iPhone 14任一型號即送限量MAGEASY手機殼禮盒組，
STUDIO A 於4/22起凡攜帶廢棄線材、充電器、無線充電盤等至STUDIO A門市辦理舊換新，不限功能正常與否，可折抵當次購物的消費金額，週邊商品折抵20元起、指定品牌充電器、傳輸線最高可折抵到100元。而在主機舊換新部分， Mac、iPhone、 iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TV、iPad KeyBoard 等產品的現金回收，Mac系列最高52,000元、iPhone系列最高25,200元，減少電子產品的浪費與對環境的負擔。
同為Apple經銷商的德誼數位Data Express則是針對母親節推出優惠，5/1~5/31購買iPhone 14任一型號即送限量MAGEASY手機殼禮盒組，若同時加購二年期DE Care行動裝置保險，再贈價值1,790元的Momax磁吸支架行動電源。同步推出MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定即可享有每台收購金額加碼10%。
德誼iPhone 更換電池的部分逆風降價！Apple官方今年3月開始電池全都大漲800元以上，多數經銷商也都同步上漲，德誼卻反而逆向降價，即日起到5/31開放預約，雖然並非全系列優惠，但還是頗有誠意的祭出3款熱門機型，需 ▲德誼從即日起到5/31前，iPhone 指定款機型更換電池最低990元起。(圖／取自官網) 上網預約才可享有活動價。 德誼數位將在4/26於台中大遠百開新據點，開幕日4/26當天德誼數位及遠東百貨APP的會員，前20名即贈ADAM亞果元素快充組，4/29購買AirPods Pro 2，即可以1元加購價值3,000元的HomePod mini，限量10組。4/29~5/1購買M1晶片MacBook Air，可享9折優惠，限量20組。 iPhone 12全系列：原價3190元，活動價 2390元 iPhone 11全系列：原價3090元，活動價 2290元 iPhone 7 / 7 Plus：原價2490元，活動價 990元