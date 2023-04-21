俄烏戰爭給啟示！吳釗燮：應及早嚇阻中國軍事威嚇

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吳釗燮接受知名政治記者和評論員馬爾（Andrew Marr）專訪，內容在晚間熱門新聞節目Tonight with Andrew Marr播出，側重中國對台軍事威脅。
吳釗燮指出，各國未能嚇阻俄羅斯在2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），俄方因此受到鼓舞，進而在2022年對烏克蘭發動全面侵略，「印太區域也有可類比的情況」。
他說：「我們未能阻止中國在香港強推國家安全法；各界因此開始思考，接下來會發生什麼事、台灣會是下一個嗎？」
吳釗燮說，一旦拿下台灣，中國將進一步控制區域內水域，這將對區域內國家構成危險。不過，中國的野心不僅止於台灣周邊區域，而是擴及整個太平洋、印度洋、非洲。
英國在相當於施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review）提及「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）政策，吳釗燮說，這顯示英國政府對印太區域的關注。
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）近日提到，他常被問及中國到底是「競爭對手」、「威脅」、「挑戰」或「機會」，但一如與其他國家的關係，英中關係無法以單一詞彙概括。馬爾問，若有機會與柯維立對話，吳釗燮將如何定義中國。
吳釗燮說，必須從不同層面周全檢視這個問題。雖然中國未必直接對英國構成威脅，但它的擴張明顯對台灣與英國共同遵循的自由、民主、人權等價值構成挑戰，且一旦台灣遭遇攻擊、晶片供應鏈被破壞，「我確信英國也將因此遭受嚴峻衝擊」。
由於台海戰爭恐導致災難性後果，吳釗燮指出，所有尋求確保台海和平穩定的利害相關方正極力避免最壞情況發生，為此應確保台灣具備自我防衛的能力，其他國家則有必要作好相關準備並展現對台灣的支持。
吳釗燮強調，無論是強化台灣的自我防衛能力，或是各國展現對台支持，都是很好的對中嚇阻力量。
至於可能的中國攻台時間表，吳釗燮說，台灣嚴正看待來自中國的軍事威嚇，但未聚焦任何特定時間表；無論中方可能於2025年、2027年或2035年攻台或具備攻台能力，台灣嚴肅看待所有情勢評估，同時專注於「隨時」作好應戰準備。
吳釗燮提到，他個人認為2027年是台灣必須特別留意的時間點，因為中方已宣布必須在2027年前作好相關軍事準備，同時中國國家主席習近平在同一年可望進入第4 個任期。若習近平在前3個任期成就有限，他有可能透過對台採取行動，向中國民眾證明他有「統一中國」的能力。
吳釗燮說，面對國內各項難解議題，例如中國面臨的財政、經濟發展問題以及疫情加深民意積怨，威權政權往往會透過製造外部危機轉移國內注意力。正因如此，他說，台灣政府處理對中關係加倍謹慎，以避免危機爆發。（編輯：郭中翰）1120421