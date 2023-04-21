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俄烏戰爭給啟示！吳釗燮：應及早嚇阻中國軍事威嚇

▲外交部長吳釗燮表示，俄烏戰爭的啟示是應及早嚇阻威權主義擴張，這個道理也適用中國對台灣的威脅。（圖／記者呂炯昌攝）
▲外交部長吳釗燮表示，俄烏戰爭的啟示是應及早嚇阻威權主義擴張，這個道理也適用中國對台灣的威脅。（圖／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）外交部長吳釗燮今天接受倫敦廣播公司（LBC）專訪時說，俄烏戰爭的啟示是應及早嚇阻威權主義擴張，這個道理也適用中國對台灣的威脅以及台海衝突對世界其他地區可能造成的衝擊。

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他強調：「我們未能阻止俄羅斯攻擊烏克蘭，這是個錯誤；我希望包括英國在內的理念相近夥伴可阻止中國對台灣發動戰爭。」

吳釗燮接受知名政治記者和評論員馬爾（Andrew Marr）專訪，內容在晚間熱門新聞節目Tonight with Andrew Marr播出，側重中國對台軍事威脅。

吳釗燮指出，各國未能嚇阻俄羅斯在2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），俄方因此受到鼓舞，進而在2022年對烏克蘭發動全面侵略，「印太區域也有可類比的情況」。

他說：「我們未能阻止中國在香港強推國家安全法；各界因此開始思考，接下來會發生什麼事、台灣會是下一個嗎？」

吳釗燮說，一旦拿下台灣，中國將進一步控制區域內水域，這將對區域內國家構成危險。不過，中國的野心不僅止於台灣周邊區域，而是擴及整個太平洋、印度洋、非洲。

英國在相當於施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review）提及「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）政策，吳釗燮說，這顯示英國政府對印太區域的關注。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）近日提到，他常被問及中國到底是「競爭對手」、「威脅」、「挑戰」或「機會」，但一如與其他國家的關係，英中關係無法以單一詞彙概括。馬爾問，若有機會與柯維立對話，吳釗燮將如何定義中國。

吳釗燮說，必須從不同層面周全檢視這個問題。雖然中國未必直接對英國構成威脅，但它的擴張明顯對台灣與英國共同遵循的自由、民主、人權等價值構成挑戰，且一旦台灣遭遇攻擊、晶片供應鏈被破壞，「我確信英國也將因此遭受嚴峻衝擊」。

由於台海戰爭恐導致災難性後果，吳釗燮指出，所有尋求確保台海和平穩定的利害相關方正極力避免最壞情況發生，為此應確保台灣具備自我防衛的能力，其他國家則有必要作好相關準備並展現對台灣的支持。

吳釗燮強調，無論是強化台灣的自我防衛能力，或是各國展現對台支持，都是很好的對中嚇阻力量。

至於可能的中國攻台時間表，吳釗燮說，台灣嚴正看待來自中國的軍事威嚇，但未聚焦任何特定時間表；無論中方可能於2025年、2027年或2035年攻台或具備攻台能力，台灣嚴肅看待所有情勢評估，同時專注於「隨時」作好應戰準備。

吳釗燮提到，他個人認為2027年是台灣必須特別留意的時間點，因為中方已宣布必須在2027年前作好相關軍事準備，同時中國國家主席習近平在同一年可望進入第4 個任期。若習近平在前3個任期成就有限，他有可能透過對台採取行動，向中國民眾證明他有「統一中國」的能力。

吳釗燮說，面對國內各項難解議題，例如中國面臨的財政、經濟發展問題以及疫情加深民意積怨，威權政權往往會透過製造外部危機轉移國內注意力。正因如此，他說，台灣政府處理對中關係加倍謹慎，以避免危機爆發。（編輯：郭中翰）1120421

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