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新興警成立「打詐里長隊」　分局長陳志榮授旗共同打詐

▲新興分局於今天舉行「打詐里長隊」誓師大會，邀集所轄 52 位里長共組打詐里長隊，表達打擊詐騙犯罪的決心。(圖／高市警局新興分局提供)
▲新興分局於今天舉行「打詐里長隊」誓師大會，邀集所轄 52 位里長共組打詐里長隊，表達打擊詐騙犯罪的決心。(圖／高市警局新興分局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局新興分局為全面防阻轄內居民遭詐騙受害，新興分局於今(21)日舉行「打詐里長隊」誓師大會，邀集所轄 52 位里長共組打詐里長隊，由分局長陳志榮親自授旗，由新興區及前金區里長聯誼會二位主席陳福明、顏炳豪接下「打詐里長隊」隊旗，展現以團隊力量打擊詐騙犯罪精神，也表達打擊詐騙犯罪的決心。

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▲新興分局打詐里長隊分別由新興區里長聯誼會主席陳福明(右)、前金區里長聯誼會主席顏炳豪(左)接下「打詐里長隊」隊旗。(圖／高市警局新興分局提供)
▲新興分局打詐里長隊分別由新興區里長聯誼會主席陳福明(右)、前金區里長聯誼會主席顏炳豪(左)接下「打詐里長隊」隊旗。(圖／高市警局新興分局提供)
根據統計，新興分局在 111 年度結合轄內金融機構成功攔阻受騙金額高達新臺幣6000 萬餘元；另為展現社區警政的精神，將持續與轄區內各公、民營機構結合辦理各項宣導活動，保持橫向聯繫。

▲分局長陳志榮授旗與新興區里長聯誼會主席陳福明。(圖／高市警局新興分局提供)
▲分局長陳志榮授旗與新興區里長聯誼會主席陳福明。(圖／高市警局新興分局提供)
▲分局長陳志榮授旗與前金區里長聯誼會主席顏炳豪。(圖／高市警局新興分局提供)
▲分局長陳志榮授旗與前金區里長聯誼會主席顏炳豪。(圖／高市警局新興分局提供)
新興分局也藉由這次機會，宣導分享有關「識詐」的最新觀念與案例，透過協助里長更加了解詐騙犯罪，以期每位里長在未來與里民互動的機會，能夠更加廣為宣導，全面防阻轄內居民受害，共同打擊詐騙犯罪。

分局長陳志榮表示，「新興分局打詐里長隊」有效結合新興、前金區所有里長，守護每位里民避免因詐騙受害，將阻詐觸角深入鄰里每個角落。尤其各類新型態詐騙犯罪層出不窮，犯罪者經常以虛假的 APP 及網站吸引被害人上當，因此，對於假投資、假交友、解除分期付款及購物詐騙等詐騙類型應謹慎提防，遇有疑慮務必撥打 165 反詐騙專線求證。

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