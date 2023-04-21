禾馨營運長林思宏酒駕被逮　公共危險罪起訴

禾馨醫療集團營運長林思宏去年才因涉協助產婦詐保、涉幫特權施打疫苗遭起訴，沒想到，他日前又因酒駕遇上警方攔檢，測得酒測值達每公升0.62毫克遭送辦，士林地檢署今（21）日依公共危險罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 檢方指控，4月10日，林思宏在台北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒，凌晨2時52分酒駕行經麥帥二橋時遭警方攔檢，測得酒測值達每公升0.62毫克，依公共危險罪送辦。林於偵查時坦承酒駕，涉犯公共危險罪。這並不是林思宏第一次遭起訴，去年8月，林思宏被控，涉嫌指示禾馨醫療集團旗下5家診所，造假上百名產婦的診斷證明，涉協助產婦向保險公司詐領6738萬元保險金，被依偽造文書、詐欺等罪起訴。檢方另查出，林思宏前年接受立委高嘉瑜前男友林秉樞的請託，涉指示旗下診所行政助理預留疫苗接種名額，被依偽造文書罪嫌起訴。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 王世堅、于美人參選2024立委 黃珊珊：衷心祝福好友幼師不當管教案監院糾正中市府 盧秀燕：她已離開教育界扁女婿趙建銘因台開案入獄 高院裁定假釋中付保護管束與名媛合夥鬧出投資糾紛 前萬海總裁背信、偽文均無罪