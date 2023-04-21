名家論壇》謝國安／王世堅血戰中贏下「堅偉大戰」

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於國民黨立委初選，依舊是台北市松山信義區「撕芯裂費」肉搏戰。而徐巧芯在民調前收斂攻擊火力，改塑造自己是「女戰神」、「民調高」的印象，對國民黨員喊話，迎接黨員投票，上週聲量排行為第十二名。而少了徐巧芯的攻擊與提及，費鴻泰聲量狂降，排名第33名，總分連一萬分都不到。換句話說，徐巧芯應該也意識到攻擊費鴻泰只會拉抬費鴻泰聲量與討論度，反而成為費鴻泰最大的言論側翼，因此在民調前不能再有給費增加同情票的機會，畢竟黨員投票還占三成。因此空戰上不再以轟炸費鴻泰為目標，也因此費鴻泰的討論度直線下降。不過費鴻泰也是地方經營型的立委，面對挑戰者挾著高知名度與高聲量來襲，而國民黨青壯代多發聲支持徐巧芯的情況，能否守住地盤挑戰七連霸，費鴻泰其實並沒有把握。
而國民黨上周議題還有新北市長侯友宜展現準總統候選人實力出手，勸退堅持參加大新店區初選挑戰七連霸現任立委羅明才的議員劉哲彰。原本這一區劉哲彰堅持不退，畢竟他51歲的年紀，而羅明才雖然是資深立委，也只有56歲，不在這次挑戰恐怕之後就沒機會當立委。雙方都是地方經營綿密型的政治人物，不過劉哲彰披著「戰鬥藍」外衣上場，主打「青年接棒」，讓羅明才芒刺在背。不過劉哲彰卻犯了忌諱，在網路上的「唯一支持」的立委初選文宣放上侯友宜跟他的合照，想讓選民認為他是侯友宜支持的候選人。只不過侯友宜是國民黨提名委員會成員，負責新北市立委提名。劉哲彰此舉難免讓人聯想侯友宜是否球員兼裁判，未來是否有可能提名不公，有瓜田李下之嫌。侯友宜選擇果斷出手，勸退劉哲彰弭平爭議。羅明才在上周的排行來到第十八名，靠著網路上討論他與劉哲彰之間的問題，以及侯友宜、韓國瑜的言論聲量拉抬，在上周的言論市場上，佔到優勢。
至於總統大選部分，上週聲量排名第一的是副總統賴清德，總分超過十萬分。
新北市長侯友宜因為勸退事件，引發「喬事情」案外案，以總分超過六萬分排名第三。尋求國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘則排名第四，但總分落後侯友宜一萬多分。民眾黨柯文哲排名第七。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com