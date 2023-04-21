人物／敢言說真話、願賭服輸　王世堅阻何志偉立委連任路

名家論壇》謝國安／王世堅血戰中贏下「堅偉大戰」

▲民進黨立委台北市第2選區（士林大同）現任立委何志偉在黨內初選碰上資深市議員王世堅挑戰，最後由王世堅勝出。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨立委台北市第2選區（士林大同）現任立委何志偉在黨內初選碰上資深市議員王世堅挑戰，最後由王世堅勝出。（圖／NOWnews資料照）

文／謝國安

藍綠立委初選本周陸續展開。而上周最讓人注目的初選組合，是在民調前殺到刀刀見骨的民進黨士林大同區「堅偉大戰」。尋求連任的何志偉甚至對挑戰的台北市議員王世堅提告。最後結果出爐，王世堅成功贏下初選，讓何志偉的連任夢碎。根據Sola大數據團隊分析，上週（4/13-19）全國政治人物聲量排名，王世堅以總分27555排名第十，他的對手何志偉排名第十六，聲量總分約落後王世堅八千分。雙方在初選時空戰你來我往互不相讓，該噴的口水都沒少過。

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▲本周政治人物TOP20排行榜，王世堅與何志偉在台北市第二選區上演「堅偉大戰」，兩人聲量大躍進。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜，王世堅與何志偉在台北市第二選區上演「堅偉大戰」，兩人聲量大躍進。（圖／Sola大數據團隊提供）
原本初選前，各方較為看好王世堅，王世堅雖然一度在言論市場上受到綠營民眾質疑，甚至被酸「煎鮪魚」（王世堅、何志偉、高嘉瑜），但他具備全國知名度。何志偉原本在空戰上就差一截，比較偏向地方經營，而陽信銀行家族光環在言論市場上也比較不受青睞。初選開始雙方互不相讓，而何志偉原本標榜「不口出惡言」，卻被網友酸講完這句話之後「全部都講了」，資深媒體人王時齊甚至直說何志偉自打嘴巴，「他說我從來沒有攻擊過對手，我沒有攻擊他怎樣怎樣、沒有攻擊他什麼什麼，所以就等於把對手的所有負面消息全部重述一遍。我覺得這種行為滿低級的，你其實就是那個製造攻擊的人。」也有名嘴提到何志偉本身在民進黨有爭議，「外界認為他似乎私心比較重一點點。」2022年選舉結束後，何志偉甚至被列為整個民進黨該被檢討的一個重要指標，畢竟丟棄陳時中砂畫事件、直指民進黨「黑金」等等都受到民進黨黨內相當大反彈。王世堅即使在部分言論上受到綠營基層質疑，但跟何志偉相比，這些言論就微不足道了。而輸掉初選的何志偉，政治生涯下一步，恐怕目前還是未知數。

至於國民黨立委初選，依舊是台北市松山信義區「撕芯裂費」肉搏戰。而徐巧芯在民調前收斂攻擊火力，改塑造自己是「女戰神」、「民調高」的印象，對國民黨員喊話，迎接黨員投票，上週聲量排行為第十二名。而少了徐巧芯的攻擊與提及，費鴻泰聲量狂降，排名第33名，總分連一萬分都不到。換句話說，徐巧芯應該也意識到攻擊費鴻泰只會拉抬費鴻泰聲量與討論度，反而成為費鴻泰最大的言論側翼，因此在民調前不能再有給費增加同情票的機會，畢竟黨員投票還占三成。因此空戰上不再以轟炸費鴻泰為目標，也因此費鴻泰的討論度直線下降。不過費鴻泰也是地方經營型的立委，面對挑戰者挾著高知名度與高聲量來襲，而國民黨青壯代多發聲支持徐巧芯的情況，能否守住地盤挑戰七連霸，費鴻泰其實並沒有把握。

而國民黨上周議題還有新北市長侯友宜展現準總統候選人實力出手，勸退堅持參加大新店區初選挑戰七連霸現任立委羅明才的議員劉哲彰。原本這一區劉哲彰堅持不退，畢竟他51歲的年紀，而羅明才雖然是資深立委，也只有56歲，不在這次挑戰恐怕之後就沒機會當立委。雙方都是地方經營綿密型的政治人物，不過劉哲彰披著「戰鬥藍」外衣上場，主打「青年接棒」，讓羅明才芒刺在背。不過劉哲彰卻犯了忌諱，在網路上的「唯一支持」的立委初選文宣放上侯友宜跟他的合照，想讓選民認為他是侯友宜支持的候選人。只不過侯友宜是國民黨提名委員會成員，負責新北市立委提名。劉哲彰此舉難免讓人聯想侯友宜是否球員兼裁判，未來是否有可能提名不公，有瓜田李下之嫌。侯友宜選擇果斷出手，勸退劉哲彰弭平爭議。羅明才在上周的排行來到第十八名，靠著網路上討論他與劉哲彰之間的問題，以及侯友宜、韓國瑜的言論聲量拉抬，在上周的言論市場上，佔到優勢。

至於總統大選部分，上週聲量排名第一的是副總統賴清德，總分超過十萬分。

新北市長侯友宜因為勸退事件，引發「喬事情」案外案，以總分超過六萬分排名第三。尋求國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘則排名第四，但總分落後侯友宜一萬多分。民眾黨柯文哲排名第七。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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