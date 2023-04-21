50歲男久咳易喘以為長新冠！竟罹患「超凶癌症」：最快3個月致命
一位50歲男性近期出現久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱症狀，自認是「長新冠」後遺症導致，沒想到抽血檢驗發現血球數值異常，轉至醫學中心確診「急性骨髓性白血病（AML）」。中華民國血液病學會秘書長侯信安表示，過去2至3年間偶見類似個案，但長新冠不會「臉色蒼白」，病患有此症狀是造血功能異常所致，提醒民眾若有上述狀況應提高警覺，及早就醫。
記者張志浩/綜合報導
侯信安說明，急性骨髓性白血病是成人最常見的血癌，發作快、病情凶猛嚴重，可說是最惡名昭彰的癌症之一。台灣每年約新增850至900人，男多於女，半數在60歲以上。台大公共衛生學院曾針對17種癌症進行「存活分析」與「健康醫療費用」研究，白血病是生命損失最多（17.5年）的癌症，且根據健保資料庫分析，高齡患者其中，多位生存期僅3個月，20年來沒有改善。高疾病負擔與高死亡率，是台灣重大的公衛挑戰。
侯信安指出，急性骨髓性白血病患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布在血液及骨髓中，取代正常血球。也因此紅血球不夠而導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球不足易感染發燒。異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛。血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。
侯信安說明，急性骨髓性白血病的四大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，因不具特異性易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒。也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病。上述病人可透過血液檢查發現血球異常，並進一步經由骨髓檢查確診。因病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。因此及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。