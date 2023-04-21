AKIRA定居台灣計畫曝光 爆林志玲「母愛滿滿」享受在家顧孩
衛視原創《神秘五金行》由AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手開店，透過水電、木工、油漆等專業訓練課程，跟著職人學習技能，並獻出所學協助需要幫忙的鄉親朋友。AKIRA今（21）日也以正裝出席記者會，除了對台灣表達滿滿的愛意之外，也分享定居台灣的計畫。
記者侯家瑜/台北報導
AKIRA在節目中修繕馬桶引發關注，他笑說在家不會去搬水泥、做粗活，一旁的王陽明也附和，笑說都是由老婆一手包辦，坦言錄節目最困難的地方，就是語言、文化方面，都需要費盡心思，還要跟在地的鄉親打招呼，所以就特別學了幾句，不過很開心能對台灣的文化，有更深的了解。AKIRA透露到台南錄影的2週，晚上都有固定和老婆、小孩報備，至於林志玲是否有機會加入實境秀？他認為老婆目前樂於照顧小孩，「但她本身很喜歡傳達正能量，所以未來很難說。」
王彩樺表示原以為AKIRA是富家子弟，後來和對方聊完，就更深入他的人生故事，「他初見面就很客氣，現在有這個知名度是應得的，讓我相當欽佩，也讓我覺得志玲嫁了一個很好的老公。」至於AKIRA是否願意定居台灣？他表示還沒特別決定，傾向順其自然，「看哪有工作就去，在日本還有表演。」也補充台灣媒體生態自由，很享受這樣的環境，透露有和溫昇豪討論過，未來若有機會，在戲劇節目上，希望台日多交流，從亞洲開始，再走到世界。