國產雄三飛彈超威！從發現到反制僅需30秒　有效嚇阻共軍航艦威脅

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施孝瑋表示，雄風飛彈採超音速飛行，在戰術上可以給敵軍強大威懾，敵艦從發現到攔截的反應時間約30秒，最多不超過一分鐘。針對傳出中科院研發空射型雄三飛彈，施孝瑋指出，俄羅斯研製的Kh-31反艦飛彈必須使用重型的Su-27戰機為發射載台，才能掛載2枚Kh-31飛彈，國軍自行研製武器僅能以IDF經國號戰機發射，雄三飛彈整合在體積小巧的經國號戰機有一定難度。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣自1990年代中期預估中國擴張海權的威脅，雄風系列反艦飛彈1990年代中期研發，目前看來的確中共航艦戰鬥群、075兩棲突擊艦會在東岸形成東西夾擊威脅，現在雄三飛彈技術成熟，陸續投入改良研發。由於雄三飛彈採取超音速飛行，可以透過「高-高-空」飛行模式向下俯衝攻擊，讓艦隊防空網面對不同高度、不同威脅時，產生突防效果，且雄三飛彈的彈頭採取延遲引信設計，在穿入艦體後有很大機會破壞船艦的彈藥庫、輪機艙等。
蘇紫雲指出，雄三與雄二飛彈難以一次就擊沈敵艦，而是要求癱瘓敵艦作戰能力，在戰略上，可以在台海周邊建立拒止區，有很大機率以小搏大。
蘇紫雲表示，重型的雄三飛彈從軍艦與陸基岸置發射，射程比較受限，輕型的雄三飛彈可以透過經國號戰機發射，但是機場若遭封鎖就無法起飛；今年下水的國造潛艦若能搭配潛射型雄二反艦飛彈，就可以跟岸置飛彈形成夾擊效果，這是未來較為理想的方向。
蘇紫雲表示，以共軍現役遼寧號與山東號航艦的防空與雷達偵測能力，反艦飛彈若從海平面上發現到被雷達偵測到，反應時間可能連30秒都不到。不過，他也指出，不管是雄三飛彈性能如何精進，次音速飛行的雄二飛彈較有機會改良為匿蹤構型，強化雷達匿蹤能力，與雄三飛彈形成高低空與不同來襲方向搭配，藉此襲擊敵艦。