張秀卿罕吐22年前逃過劫難！與葉璦菱「生死之交」 驚悚原因曝光
「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13日、14日在高流登場，張秀卿、蔡秋鳳在演出前接受訪問，張秀卿這次將與葉璦菱同台表演，其實兩人私下有著好交情，張秀卿也罕見曝光22年前與葉璦菱險遇上911恐怖事件，兩人也因此成為生死之交。
記者吳雨婕/綜合報導
張秀卿回想當年在秀場，跟著豬哥亮全省跑透透，當時大家感情都很好，特別是和王彩樺當年兩人都是小妹妹，同期都是唱開場，得知王彩樺已經放話說，穿著部分會以性感為主，今年她也輸人不輸陣，準備砸下重本，絕對不會讓王彩樺專美於前，準備好爆乳戰服請出長輩大送福利給粉絲。張秀卿表示：「這次最期待的就是和葉璦菱同台，回憶22年前受葉璦菱之邀，一起到紐約去演出，向來出遠門都會先詢問平時在拜的王爺公，就只有那一次想說是葉姐邀約，不會有什麼問題就一口答應。」
沒想到臨行前父母知道了，覺得不妥，還是去請示了王爺公，沒想到王爺公說「絕對不能去」，讓張秀卿左右為難，只好問一定得去演出的話，該怎麼化解，王爺公指示：「唱完馬上回台灣，一刻不能停留。」讓張秀卿印象非常深刻，就因為這樣，兩個人風塵僕僕唱完趕凌晨兩點起飛的飛機回台灣，當時一回到桃園機場，下飛機後機場擠滿大批記者才知道原來紐約發生911恐怖攻擊事件。她和葉璦菱整個嚇傻，提前一個航班讓她們逃過劫難。也因為這樣一段經歷，兩人成為生死之交。
蔡秋鳳日前被網友封為台灣鄧紫棋，蔡秋鳳特別公布特殊嗓音的祕密，「藍寶石是自己歌唱生涯的全盛時期，因為當年大家樂盛行，蔡振南老師幫她寫了一首講述大家樂風潮的歌曲〈什麼樂〉，讓剛出道的她一炮而紅，走到哪都被要求唱這首歌，天天都要唱，一天至少唱3到5次，這樣一年唱了上千次，時常每天唱都哭因此練就獨特嗓音。」