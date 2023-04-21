聰明報稅／2023年所得稅5大稅制、3大稅政新制一次搞懂

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一、每人基本生活所需費用提高為19.6萬元
財政部公告今年度每人基本生活所需費用金額為19.6萬元，較上年度19.2萬元增加4000元。
二、調高免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額均調高
(一)免稅額：每人9.2萬元；年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及申報受扶養的直系尊親屬，其免稅額為13.8萬元。
(二)標準扣除額：納稅義務人個人扣除12.4萬元；有配偶合併申報者扣除24.8萬元。
(三)薪資所得特別扣除額：每人每年扣除數額以20.7萬元為限。
(四)身心障礙特別扣除額：每人每年扣除20.7萬元。
三、調高課稅級距金額
綜合所得稅課稅級距金額分為5級，全年綜合所得淨額在56萬元以下者，課稅稅率5%；超過56萬元至126萬元者，課稅稅率12%；126萬元至252萬元者，課稅稅率20%；252萬元至472萬元，課稅稅率30%；472萬元以上，課稅稅率40%。
四、醫事人員費用率調高
醫事人員各項收入適用的執行業務費用標準，無須個別舉證其受疫情影響情形，也無適用條件限制。今年報稅時，醫事人員的各項收入適用的費率，會按財政部頒訂費用率標準的118.75%計算，例如西醫師全民健康保險收入的費用標準由每點0.8元提高為0.95元，掛號費收入之費用標準由78%提高為93%；藥師的健保收入（含藥費）適用的費用標準，由94%提高為97%。
五、調高退職所得計算基準
(一)一次領取退職所得者：
1. 一次領取總額在18.8萬元乘以退職服務年資的金額以下者，課稅所得額為0。
2. 超過18.8萬元乘以退職服務年資的金額，未達37.7萬元乘以退職服務年資的金額部分，以其半數為課稅所得額。
3. 超過37.7萬元乘以退職服務年資的金額部分，全數為課稅所得額。
(二)分期領取退職所得者，以全年領取總額，減除81.4萬元後的餘額為課稅所得額。
稅政3大新措施
一、手機增加「現金繳稅」
納稅義務人使用手機報稅，新增現金繳稅功能，若應納稅額超過新台幣3萬元者，可下載列印繳款書至代收稅款金融機構繳納；也可持下載列印的繳款書繳納，至四大便利商店多媒體資訊機列印繳納單臨櫃繳納稅款。
二、手機提供「申請延期或分期繳稅」
納稅義務人如不能於繳納期間內一次繳清應繳納稅款，手機報稅系統也提供申請延期或分期繳稅功能，可於申報完成後點選按鈕連結至財政部稅務入口網，填寫申請表單及上傳相關證明文件，完成申辦。
三、網路申報，提早退稅
納稅義務人有應退稅款者，將分三批退稅，其中，第1批退稅條件與去年有所不同。5月31日前以網路申報的退稅案件，經核定退稅者，將於7月底撥付退稅款；以二維條碼或人工申報方式的退稅案件，經核定退稅者，將於10月底撥付退稅款。
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