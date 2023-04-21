週末放晴要把握！下週「再迎雨彈」氣溫溜滑梯 天氣急轉時間曝光
「最強春雨」今（21）日告一段落，中央氣象局表示，明（22）日台灣附近仍有一些殘留水氣，中南部、東部及東南部地區及澎湖會有局部短暫陣雨，不過週末至下週一（4/24）氣溫穩定回升，降雨也較少，需要注意的是，下週二（4/25）又有一波新的鋒面帶來春雨，預計北部、東半部又會開始有雨勢，且氣溫驟降，預計持續到下週三（4/27），不過整體雨是和雨量不會像上一波鋒面來的大，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出，明日至下週一台灣環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，因此北部、東半部地區有零星雨，中南部山區為多雲有局部午後短暫陣雨，下週二和下週三受到鋒面影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲，下週四（4/28）回歸穩定。
林定宜說明，明日氣溫和今天相比大多持平，北部攝氏20至26度、中部攝氏21至29度、南部攝氏24至29度、花東攝氏21至24度，下週日（4/23）下週一氣溫還會穩定回升，不過下週二鋒面伴隨東北風影響，北部白天高溫可能會從攝氏28度直接掉到攝氏21度，低溫則為19度，整天都有些涼意。
此外，昨（20）日下午生成的今年第1號颱風「珊瑚」，林定宜提及，珊瑚颱風目前距離台灣有3800至3900公里之遠，發展條件受到垂直風切和海溫較低的限制，預計48小時內就會消散，無論是路徑或是發展上，對台灣都並無影響。