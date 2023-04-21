春雨後螢火蟲爆發！福壽山農場急發「沒螢火蟲公告」 真相長知識
號稱「最強春雨」為全台帶來不少雨量，也讓喜歡有點潮濕、溫暖天氣的螢火蟲終於都出來了！生態達人王三華19日在嘉義梅山拍下螢火蟲大增畫面，直呼「螢火蟲總算來了！」不過，想趁周末假期賞螢的朋友們要注意，福壽山農場小編疾呼「別再問了！福壽山農場4月沒有螢火蟲」，福壽山農場和武陵農場都是「雪螢」，賞螢季在10月中至11月初。
記者徐銘穗/綜合報導
福壽山農場小編月初特地在粉專發出公告，寫到「別再問了，偶們家四月沒有螢火蟲~四月是賞螢的季節，各個生態豐富的地方都推出賞螢活動，但是...跟大家報告，福壽山農場四月沒有螢火蟲啦!!!!!!」
小編說明，福壽山農場的螢火蟲是秋冬季節進入繁殖季的螢火蟲，所以叫做「雪螢」，不同4月一閃一閃的螢火蟲，雪螢的發光是持續性的，所以拍起來會像是一條一條的螢光線，在山上拍的話還可以連點點星空都一起拍進去。「雪螢」的賞螢季是在10月中至11月初。小編還補充說「隔壁武陵跟我們家一樣是雪螢」，建議4月賞螢的朋友轉戰隔壁的花東縱谷國家風景區管理處 。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言，「長知識了」、「原來如此，好特別」、「高雄那瑪夏有營火蟲，可以去高雄」、「原來如此！又長知識啦！謝謝小編」、「趁早安排起來」、「以前秋天還是冬天住宿去聽星空導覧有遇到螢火蟲」、「雪螢哪！好久之前看過一次」。