曾智希為《天道》拍親熱戲凍卵！親曝生子計畫　要謝承均當乾爸爸

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謝承均認為，這次是他演出最複雜的一次角色，前段陽光、正面，後段深沉。曾智希表示，和謝承均在機場道別的一場戲演出有嚇到她，說哭就哭，謝承均也補充說這次為了角色還特別看了韓劇復仇劇《黑暗榮耀》與《財閥家的小兒子》。
而曾智希這次與謝承均演情侶，她笑說，對謝承均一見鍾情真像小花癡，每每想到兩人CP感就會想笑場，她也爆料，謝承均在泰國發生一件糗事，就是大家在用餐為謝承均慶生時遇到馬來西亞粉絲，一直找謝承均拍照還視訊給家人看，說他媽媽是他死忠粉絲，拍一堆照離開時說要幫大家買單，但等到大家用餐完畢去櫃台一問，根本沒這一回事，謝承均笑說：「早知道拍一堆照就收錢！」到最後還是壽星自己刷卡結帳請大家吃。
這次泰國行，曾智希老公陳志強也同行，他說，會一起去是早早就為了要替謝承均慶生，而被問到是否會擔心和謝承均有接吻等親熱戲嗎？曾智希則大方表示不會，還笑說拍吻戲可都來真的，絕對不會碰到就好，嘴唇一定要動，因為戲劇老師陳志強都會教她怎樣拍吻戲。
曾智希笑說，以前陳志強拍親熱戲時，自己偶爾會吃醋，等陳志強回家她都會說：「你回來演一遍給我看！」而謝承均則說以前和很熟的曾莞婷拍親熱戲，導演5、4、3一喊完兩人就笑場。而新婚的曾智希被問到，因為拍戲會不會延後生小孩的計畫，她則說在拍戲前才做了子宮手術，因為和陳志強都很想要小孩，有先凍卵，之後再找時間做試管受孕，不過現在似乎計畫要延後了，還笑著跟謝承均說：「你要做小孩的乾爸爸！」