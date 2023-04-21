最強春雨今晚最後一舞！明天剩「3區」有雨　珊瑚颱風影響出爐

吃到賺到！漢來海港甜點季來了　「buffet不漲價」爽吃12道新品

▲超人氣吃到飽餐廳「漢來海港」迎來一年僅次一次的甜點季，將有12款金牌甜點。（圖／葉盛耀攝）
▲超人氣吃到飽餐廳「漢來海港」迎來一年僅次一次的甜點季，將有12款金牌甜點。（圖／葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

漢來海港自助餐廳全台共7家分店，因為多樣的生猛海鮮、實在用料與精緻鹹食甜點，受到全台民眾歡迎，一直以來每間分店皆是預約困難，尤其多年來都選擇在春天時推出甜點季，邀請名廚客座研發多樣且精緻無比的甜點，幾年下來培養出不少死忠粉絲，總會準時守候，堅持要搶到座位。今年漢來海港終於公告，甜點季將於明日開場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的甜點季「Boom啾甜點季」規劃於明日(4/22)起至5/14，為期僅有3週。今年已邁入第9個年頭，即使是新冠疫情期間也不曾失約的一期一會，此次邀請來自日本的金牌甜點主廚－小熊亮平來台客座，量身打造12款精緻的法式甜點。

▲漢來海港此次邀請來自日本，獲獎無數的金牌甜點主廚－小熊亮平，來台客座設計精緻甜點。（圖／葉盛耀攝）
▲漢來海港此次邀請來自日本，獲獎無數的金牌甜點主廚－小熊亮平，來台客座設計精緻甜點。（圖／葉盛耀攝）
針對這次漢來海港的甜點季，小熊亮平主廚加入臺灣在地元素，包含鳳梨、芒果、香蕉及台灣之光葛馬蘭威士忌演繹法式甜點；包含他在2015年義大利甜點大賽冠軍作品「魔洛」，這款甜點以白巧克力淋面包覆香草卡邦慕斯及混合血橙與新鮮柳橙的香橙庫利內餡，底層則是榛果比司吉蛋糕，搭配上沙布雷脆餅，增加口感層次，口味香甜清新。

▲此次必嚐甜點包含「魔洛」，是小熊亮平在2015年義大利甜點大賽冠軍作品。（圖／葉盛耀攝）
▲此次必嚐甜點包含「魔洛」，是小熊亮平在2015年義大利甜點大賽冠軍作品。（圖／葉盛耀攝）
「芒果百香起司」則曾在2018年法國世界盃大賽日本國內予選中獲得冠軍。它是以酸酸甜甜的芒果慕斯為主，中間填入生乳酪和百香果庫利內餡，搭配椰子比司吉蛋糕，再以淋面包覆，呈現出漂亮的外觀，口感層次豐富。此次甜點共計12款，明日起至5/14，12款金牌甜點將於漢來海港自助餐廳的甜點檯上輪番出現，值得一提的是，甜點季檔期並未因為特殊活動而調高餐價，顧客等於吃到賺到

▲「芒果百香起司」是曾在2018年法國世界盃大賽日本國內予選中獲冠軍的作品，屆時可能將有小尺寸方便顧客食用。（圖／葉盛耀攝）
▲「芒果百香起司」是曾在2018年法國世界盃大賽日本國內予選中獲冠軍的作品，屆時可能將有小尺寸方便顧客食用。（圖／葉盛耀攝）
▲漢來海港自助餐廳是國內具人氣的吃到飽餐廳。（圖／葉盛耀攝）
▲漢來海港自助餐廳是國內具人氣的吃到飽餐廳。（圖／葉盛耀攝）
名廚來台灣的餐廳客座也不只這檔，來自東京西麻布，曾獲東京指標美食雜誌《TOKYO CALENDAR》以及被稱為日本最具公信力的美食評鑑網站「食べログ」（Tabelog）評選「最佳餐廳」殊榮的創新義大利餐廳S’ACCAPAU型男主廚田淵拓(Taku Tabuchi)，則將於5/3~5/5客座台北萬豪酒店連續三年榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦的INGE’S Bar＆Grill。此次將推出6道式晚間饗宴，融入台灣在地食材與日本料理講究「應季而烹、應季而食」的時令旬味，將法國白蘆筍、台灣烏魚子、法國鵝肝、日本海膽、美國極黑和牛、日本大吟釀、台灣黑喉魚、台灣芒果等食材入菜。

▲台北萬豪邀請來自東京的創新義大利餐廳 S'ACCAPAU型男主廚田淵拓，於2023年5月3日至5月5日客座。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪邀請來自東京的創新義大利餐廳 S'ACCAPAU型男主廚田淵拓，於2023年5月3日至5月5日客座。（圖／台北萬豪提供）

王品嚮辣吃到飽「擦紅唇免費送龍蝦」　每週三晚上調酒無限供應

馬辣芒果吃到飽！必吃土芒果花　乾杯黑毛屋推「草莓煮」

茹曦酒店buffet「5亮點」！帶壽星直接半價：牛排吃到吐

旭集、饗饗buffet訂位超難？內行2招破解：晚餐1人180元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀