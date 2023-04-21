吃到賺到！漢來海港甜點季來了　「buffet不漲價」爽吃12道新品

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針對這次漢來海港的甜點季，小熊亮平主廚加入臺灣在地元素，包含鳳梨、芒果、香蕉及台灣之光葛馬蘭威士忌演繹法式甜點；包含他在2015年義大利甜點大賽冠軍作品「魔洛」，這款甜點以白巧克力淋面包覆香草卡邦慕斯及混合血橙與新鮮柳橙的香橙庫利內餡，底層則是榛果比司吉蛋糕，搭配上沙布雷脆餅，增加口感層次，口味香甜清新。
「芒果百香起司」則曾在2018年法國世界盃大賽日本國內予選中獲得冠軍。它是以酸酸甜甜的芒果慕斯為主，中間填入生乳酪和百香果庫利內餡，搭配椰子比司吉蛋糕，再以淋面包覆，呈現出漂亮的外觀，口感層次豐富。此次甜點共計12款，明日起至5/14，12款金牌甜點將於漢來海港自助餐廳的甜點檯上輪番出現，值得一提的是，甜點季檔期並未因為特殊活動而調高餐價，顧客等於吃到賺到。
名廚來台灣的餐廳客座也不只這檔，來自東京西麻布，曾獲東京指標美食雜誌《TOKYO CALENDAR》以及被稱為日本最具公信力的美食評鑑網站「食べログ」（Tabelog）評選「最佳餐廳」殊榮的創新義大利餐廳S’ACCAPAU型男主廚田淵拓(Taku Tabuchi)，則將於5/3~5/5客座台北萬豪酒店連續三年榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦的INGE’S Bar＆Grill。此次將推出6道式晚間饗宴，融入台灣在地食材與日本料理講究「應季而烹、應季而食」的時令旬味，將法國白蘆筍、台灣烏魚子、法國鵝肝、日本海膽、美國極黑和牛、日本大吟釀、台灣黑喉魚、台灣芒果等食材入菜。