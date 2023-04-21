特企／藝術跨界趨勢　重新定義Web3社群的遊戲世界

P.Y.C. 身為「Rakutou 樂鬪」的發起人之一，也是首位合作之藝術家，將帶來一系列的全新作品。「Rakutou 樂鬪」以日本戰國時代一項經濟政策「樂市樂座」的概念做為核心價值。「樂」代表著自由化，將原本只限於某領域的專業能夠轉移發揮，以開放式的格局來打造跨領域的商業模式。
「Rakutou 樂鬪」首場展覽將於2023年5月10-20日的台北「Node 94」展出，展覽融合了自由化的核心概念，與Web3藍籌項目「CloneX」的台灣社群合作，在藝術和Web3社群之間玩出新高度。「CloneX」曾與日本當代藝術大師村上隆聯名，以高自由度的二次創作空間聞名，使持有者不論是在虛擬或現實中都能夠徹底展現個人的創作特質，並且能夠自由地做商業上的使用，進而打造個人角色IP品牌。「Rakutou 樂鬪」的首場展覽將展示團隊聯手打造的「樂鬪宇宙」格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」。P.Y.C.作為首席藝術總監，創作內容包括平面繪畫作品、數位AR互動藝術、原創設計服飾、原創復古格鬥遊戲和漫畫等。這些作品都展現了P.Y.C.獨特的風格和創造力，以及「Rakutou 樂鬪」對於藝術自由創作的多元結合。
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此次「Rakutou 樂鬪」展覽最核心的價值在於藝術跨領域的可能與實現，使觀賞者
直接感受到藝術創作的自由度。其中的格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」從故事發想、漫畫創作到遊戲機台與遊戲設計，結合了藝術、虛實和遊戲等元素並緊扣在一起，目的在於復興過去的遊戲體驗、開創虛擬世界與實體世界的整合。「Rakutou 樂鬪」的目標在於重新定義Web3社群的遊戲世界與體驗，未來計畫開放更多Web3項目方參與，現實化虛擬世界中的收藏品，讓全世界的NFT持有者都能夠進行有趣的互動和交流。這將是一個極具意義和價值的交流平台，可以讓更多的人能夠了解藝術和Web3社群之間的聯繫，並且參與到這個激動人心的藝術生態系統中。
「Rakutou 樂鬪」今年總共有三場展覽。第二場為海外展覽，將與日本著名實業家遠山先生創辦之藝術電商「Chain Museum」合作，於6月15-25日舉辦在美術館及畫廊林立的東京六本木中心「ANB Tokyo」。第三場將來到南台灣的藝文重心高雄駁二藝術特區，於6月22日-7月11日持續展出更多意想不到的藝術自由體驗。