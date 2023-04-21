特企／HOLA承諾2030全品牌逾五成商品符5R永續標準

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HOLA特力和樂總經理何采容表示，「消費者走進HOLA可以零負擔地進行永續消費是我們的目標。HOLA承諾以5R標準為消費者把關，並預計2030年能有超過五成商品符合5R標準。與此同時，也積極開發REAL系列，雖生產成本相較一般商品平均高出約20%，但品牌擁有較強的議價空間，能夠在實現永續的同時兼顧價格，提供消費者以及環境更友善的選擇。」
每年，居家產業不可避免地會消耗大量原物料及衍生廢棄物，台灣大型家居品牌HOLA認為永續是一種生活風格，而循環經濟則是實現永續發展的最佳解方。HOLA訂定5R標準，期待透過減少使用（Reduce）、物盡其用（Reuse）、回收再生（Recycle and Recovery）、環保材質替代（Refuse）五個面向，嚴格為未來選品以及新產品線開發把關，更承諾於2030年，世界地球日60周年時，達成五成的產品皆符合企業訂定的永續標準。
供應商選擇上，嚴格挑選取得環保認證或標章的供應商，HOLA自有品牌多選用FSC認證之木材、GRS認證之再生塑膠、蘭精認證之天絲™品牌纖維等具可溯源性以及可靠原料製成，製程除降低對環境的衝擊外，也可提高回收及再生利用率。而自有品牌開發上，HOLA更運用強大的產品開發力，使用海洋回收牡蠣殼結合回收寶特瓶再抽紗成紡織材料製成海洋珍珠貝殼純淨被。鍛燒後牡蠣粉具有天然抗菌特性、吸濕快乾適合台灣氣候，更同時解決貝殼類廢棄物難以處理的問題，除了環保更兼具實用性。