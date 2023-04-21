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特企／HOLA承諾2030全品牌逾五成商品符5R永續標準

▲邁向「Re選品」！HOLA承諾2030年全品牌超過五成商品符合5R永續標準。（圖/品牌提供）
▲邁向「Re選品」！HOLA承諾2030年全品牌超過五成商品符合5R永續標準。（圖/品牌提供）

本報訊

環保組織近期報告指出，目前全球每年生產高達4億噸塑膠，其中有約 1,270 萬噸的塑膠廢棄物流入海中，相當於每分鐘有超過一個貨櫃的塑膠正在污染自然環境，要改善塑膠問題可以從居家耗品開始。台灣家居品牌HOLA積極履行企業社會責任，透過5R（Reduce, Reuse, Refuse, Recycle and Recovery）訂定品牌環境保護標準、積極選用具環保認證或標章的供應商，期待提供消費者永續商品的「Re選品」，其中永續自有品牌「REAL系列」訂定「零PVC、零負擔」的雙零標準，從日常耗品實現對環境有利的購買選擇，今年（2023年）更承諾於2030年達成全品牌超過五成商品符合5R標準，讓消費者能透過日常消費，輕鬆實踐綠色生活。

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現代人喜歡擺弄花草，但許多人卻不知道多數塑膠盆器竟然不能回收！塑膠材料已然深入日常，在使生活更便利同時，也產生巨大的環境成本。為了落實永續目標，HOLA推出永續自有品牌REAL系列，從大量使用塑料的日常用品出發，打造對地球以及錢包都沒有負擔的選擇。目前品類涵蓋衣架、洗沐產品、盆栽等大量使用塑膠的日常耗品，今年秋冬更因應台灣居家需求，準備推出REAL收納系列；未來計畫維持每年一至二項商品的速度持續豐富REAL系列，直至涵蓋永續居家生活的方方面面。

HOLA特力和樂總經理何采容表示，「消費者走進HOLA可以零負擔地進行永續消費是我們的目標。HOLA承諾以5R標準為消費者把關，並預計2030年能有超過五成商品符合5R標準。與此同時，也積極開發REAL系列，雖生產成本相較一般商品平均高出約20%，但品牌擁有較強的議價空間，能夠在實現永續的同時兼顧價格，提供消費者以及環境更友善的選擇。」

每年，居家產業不可避免地會消耗大量原物料及衍生廢棄物，台灣大型家居品牌HOLA認為永續是一種生活風格，而循環經濟則是實現永續發展的最佳解方。HOLA訂定5R標準，期待透過減少使用（Reduce）、物盡其用（Reuse）、回收再生（Recycle and Recovery）、環保材質替代（Refuse）五個面向，嚴格為未來選品以及新產品線開發把關，更承諾於2030年，世界地球日60周年時，達成五成的產品皆符合企業訂定的永續標準。

供應商選擇上，嚴格挑選取得環保認證或標章的供應商，HOLA自有品牌多選用FSC認證之木材、GRS認證之再生塑膠、蘭精認證之天絲™品牌纖維等具可溯源性以及可靠原料製成，製程除降低對環境的衝擊外，也可提高回收及再生利用率。而自有品牌開發上，HOLA更運用強大的產品開發力，使用海洋回收牡蠣殼結合回收寶特瓶再抽紗成紡織材料製成海洋珍珠貝殼純淨被。鍛燒後牡蠣粉具有天然抗菌特性、吸濕快乾適合台灣氣候，更同時解決貝殼類廢棄物難以處理的問題，除了環保更兼具實用性。

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