限週末2天！全家「滴妹霜淇淋」買一送一　7-11美式5折喝爆

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全家超夯與滴妹聯名的「再睡五分鐘霜淇淋」，今起再開跑買1送1優惠，於4/21-4/23使用全盈+PAY支付，即可享霜淇淋（不限口味）、中杯單品拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠，即使陰雨綿綿還是要大口吃冰！原價49元的霜淇淋享優惠之後，換算下來單支只要25元。
🟡7-11
咖啡快閃優惠！7-ELEVEN針對超人氣現煮咖啡，推出週末限定、快閃3天的「買一送一」限定優惠，本週末4/21-4/23推出「CITY CAFE特大杯美式咖啡」買一送一優惠，等於五折就開喝，另外還有「特大杯拿鐵」買2送1；有提供現萃茶的門市再加碼「CITY TEA四季春青茶、英式紅茶」任選買2送1優惠。
還有「世界地球日CITY系列優惠」，即日起至4/23止，CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」。
🟡萊爾富
萊爾富則是在週末過後，4月24日至4月28日連續5天，推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」超殺優惠活動，換算下來單件58元開吃！還有5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選第2件6折優惠，多款品牌冰品享任選2件8折、3件75折優惠，包含杜老爺、小美及百吉指定冰棒、冰淇淋、甜筒、雪糕等近40支經典人氣冰品，屆時不要錯過。