鈴木亮平「包養」宮澤冰魚25次　《愛是自私》導演爆性工作者習慣

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對於選擇鈴木亮平、宮澤冰魚飾演一對情侶，導演松永大司一開始擔心「讓他們來演會不會太帥？我曾猶豫過」，松永大司也說跟鈴木亮平認識18年，對朋友的形象起初只有強悍，經過相處後，「我發現他其實有溫柔、體貼、善解人意的一面，就覺得他應該能勝任角色」；至於宮澤冰魚，導演此前未見過本人，僅透過照片、作品認識對方，但他確實跟鈴木亮平是不同個性的人，才決定讓他詮釋龍太；導演克服「帥同志」的辦法，就是把畫面更生活化，「用手持鏡頭拍，消除距離感，以特寫方式呈現在身邊的感覺」。
導演松永大司也分享對同志的認知，「在日本（拍戲），常常會有人覺得要詮釋同志的方式，會比較不一樣，往往會覺得演起來需要更多功夫，或是會感到困難，但對我來說，他們跟其他人是一樣的，所以我盡可能拍出他們平常的一面。我只是發展他們『人』的那一面，沒與同志做出比較」。
鈴木亮平、宮澤冰魚在片中有非常多「露骨床戲」，這也是《愛是自私》最大亮點，提起2人拍攝性畫面「最敬業」的瞬間，導演透露這部片很多都是一鏡到底，最短5分鐘、最長20分鐘，演員能夠完成長時間的詮釋，非常專業；但因為一鏡到底有一定難度，他們最高曾重拍25次，而鈴木亮平到飯店找宮澤冰魚，表示要包養對方的那場面則是拍了20次，NG原因主要在於導演的堅持，「我無法說出OK，每一次不OK的理由都不同，像是攝影，我會希望這鏡頭要有紀錄片的感覺，或是這畫面要移動到另一畫面的速度，有時候那1秒的快慢問題，都會讓我覺得氛圍不對」，若跟畫面出現牴觸感，導演都希望能重來一遍，「就是演員、拍攝因素都有啦」。
《愛是自私》有請來親密行為編排師、多元性別包容指導至片場，替演員進行動作、情緒的調整，包含宮澤冰魚賣身前會吃口香糖、完事後幫客人洗澡擦背，以及床上「攻與受」的動作，某部分都是靠親密行為編排師、多元性別包容指導透過身邊LGBTQ的朋友取材得知，「親密行為編排師會做詳細的準備，跟演員指導動作，大家再呈現出想要的感覺」。
因為鈴木亮平、宮澤冰魚的床戲太露骨，劇組都怎麼做防護？導演透露為了不讓演員分心，現場都會將工作人員最少化，「只有攝影師、錄音師、燈光師，就連我也沒在場，我是在外面螢幕看他們，因為攝影師手持會到處拍，我沒有可以隱藏的空間，一定會拍到我，所以讓3位負責親密戲。但不只親密，其他戲份也是盡可能做到工作人員不要出現在演員身邊的感覺，因為我現在在拍你，但我不能讓演員感覺到我在拍你，演員若跟工作人員對到眼，注意力就會分散，最真實的感情面就無法呈現，所以盡量把工作人員最少化，打造這樣的環境，也是導演的工作」。
訪問最後，導演松永大司談及雖然現在串流平台盛行，很多作品都能方便欣賞，但他還是希望觀眾能進戲院支持電影，也對於《愛是自私》能在日本以外的地區上映感到開心與榮幸；更笑說第一次體驗到台灣媒體的採訪文化，松永大司開心表示：「我沒在日本這樣跟記者圍在一起做訪問，基本上導演都是一對一，同樣的答案也會回答很多遍，這是第一次，很像在開會。」他也很喜歡這種氛圍，請求工作人員幫忙拍照，留下珍貴回憶。