中國意圖擴張核武！新反應爐距台僅217公里　《紐時》揭北京野心

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中國方面聲稱這座核反應爐純粹是民用目的，不過五角大廈官員普朗（John Plumb）最近才在聽證會上向國會表示，「增殖反應爐是鈽，而鈽用於武器是無法迴避的事實，所以國防部當然很擔心」。
雖然中俄雙方從未公開提及共同開發核武，不過上月的習蒲會後，兩人確實宣布了兩國核機構簽署了一份延長的合作協議。五角大廈認為，到了2030年代，美國可能將首次面臨有兩個主要核大國，同時作為戰略競爭對手和潛在對手的情況。
對於中國在核武方面的進展，美國高階國防官員直言，「我們可能無法做任何事情來阻止、減緩、干擾中國的核計劃」。限制美俄核武規模的《新削減戰略武器條約》，隨著俄烏戰爭開打已形同虛設，沒人會認為美俄在如今毫無互信的情況下，條約還能發揮出影響力，簽訂新約的機率更是微乎其微。且除非中國也加入簽署，否則條約的價值就大打折扣。
而中國現階段顯然無意限縮核武，相反，中國正在快速擴張。中國目前擁有大約410枚核彈頭，根據五角大廈預估，在2030年之前中國擁有的核彈頭就可能達到1000枚，到2035年可能增加到1500枚。北京和華盛頓之間不斷加劇的緊張關係，似乎讓習近平更加堅定認為，中國必須建立強大的核威懾力量。
不過《紐時》報導提到，也有美國戰略專家認為，從歷史來看中國和俄羅斯並不是十分互信的盟友，雙方是否能在敏感的核武領域誠心合作，五角大廈的分析有點誇大了威脅。而對於美國也浮現要增加自身核武規模來應對中俄核威脅的說法，有專家直言美國如果打算同時進行兩場核戰爭，這樣的想法有點瘋狂。
無論如何，將老舊核武力量現代化，已成為少數美國共和黨與民主黨都同意的共識。但這是否能在戰略層面上解決面對中俄核威脅的困境，仍是未知。核不擴散政策教育中心創始人索科爾斯基（Henry Sokolski）直言，美國現在不確定該怎麼辦，要不要擴張核武是個兩難，「而且，我們是否具備在產量上遠遠超過他們的能力？」