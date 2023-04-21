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李多慧席捲台灣！韓媒點「啦啦隊蓋過球賽」戰翻　女神親自回應了

▲李多慧在台灣造成旋風，就連韓國主流媒體都在報導此現象，卻也點出台灣啦啦隊1項爭議。（圖／記者林調遜攝影）
▲李多慧在台灣造成旋風，就連韓國主流媒體都在報導此現象，卻也點出台灣啦啦隊1項爭議。（圖／記者林調遜攝影）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧（이다혜）在台灣造成旋風，不僅吸引網友、球迷進場朝聖，就連其他啦啦隊女孩都跑來一睹女神風采。對此，南韓主流媒體《MBC》就特地製作一部李多慧在台灣的紀錄影片，還貼心附上繁體中文，顯現李多慧與台灣啦啦隊在韓國當地受到非常大的重視。

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南韓媒體《MBC》20日在YouTube頻道上傳新片，並用繁體中文寫下：「首次在台灣球場上登場的啦啦隊員李多慧」，媒體形容，14日李多慧初次來台應援時，桃園國際棒球場所有球迷的眼光都在李多慧的身上，就連周邊商品都銷售一空，賽後更是台灣媒體的關注焦點，可見李多慧在台灣非常受到歡迎。

▲樂天女孩李多慧報到，大啖台灣美食。（圖／樂天提供）
▲李多慧在台灣成為所有媒體關注焦點，成功帶動球團銷量與人氣，卻也在網路上引發「本質球迷」的不滿。（圖／樂天提供）
不過MBC也指出，李多慧的加盟卻也讓台灣出現「啦啦隊員比棒球比賽還受到注目」的爭議話題，並放上知名評論文的報導標題，說明台灣的啦啦隊享有藝人般的超高人氣。據悉，李多慧來台應援後，引發少部分「本質球迷」的不滿，在PTT上發文質疑球團的行銷，認為應該著重於球員身上，形成一連串的口水戰。

對此，MBC也訪問在韓國的台灣記者楊虔豪，他表示，「在世界棒球經典賽上，台灣啦啦隊受到世界矚目，啦啦隊員可視為台灣特別的文化，史上頭一遭有外國啦啦隊員來台灣展開活動，大多數人都投向友好視線。」影片曝光後，無論台灣還是韓國的網友，通通都給予正面評價。李多慧本人也親自留言表示，以後她會更加努力。


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