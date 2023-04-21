今日廣場》蘇世軒／侯友宜應為新北治安敗壞負責

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據媒體報導指出，本次槍擊的起因牽扯到竹聯仁堂因價值十億的毒品引發內鬨，而製毒工廠所在地又正是新北市汐止區，凸顯新北槍、毒泛濫已成為檯面上的事實，新北侯侯做代誌成為了新北侯侯做歹事。
新北市的治安敗壞早已成為過去、現在、未來的進行式，侯友宜上任市長四年多來，新北槍聲未曾中斷，三重、新莊、板橋、土城、淡水、中永和等16個行政區幾乎都發生過至少一起槍擊事件，甚至還被網友戲謔表示，新北市民只要上網搜尋自家的行政區加上槍響兩字，基本上是100%中獎機率，不經令人擔心，在侯友宜領到之下的新北有如此惡劣的治安，新北市民如何才能相信市長會讓他們安居樂業？
新北市的治安問題，新北市長侯友宜當然責無旁貸，更應該有所作，假如地方父母官連最基本的治安都沒辦法守護，又如何敢跟全國人民保證守護台灣的未來？若是侯友宜這個時候仍在吃碗裡看碗外，依舊堅持爭奪國民黨總統候選人的提名，不僅會讓韓國瑜的烙跑記憶再次發酵，再次拱手相讓總統之位給他黨競爭者，那麼侯友宜將會是國民黨2024選舉最大的敗筆。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com