Uber Eats推「蔬福袋」再送全家霜淇淋 熊貓「剩節食」折 50
迎接4/22世界地球日，台灣兩大外送平台foodpanda和Uber Eats陸續推出相關活動，昨foodpanda率先推動「零剩食」和「環境友善店家」計畫，用戶可以在點餐時就替地球環境盡一份心力；今(21)日Uber Eats也宣布推出「蔬福袋」，即日起～5/4，3種蔬菜，以及ReTissue再生紙漿衛生紙，並配客嘉循環外送袋作為包裝，只要99元，若到全家便利商店歸還，還有機會獲得全家霜淇淋。
記者周淑萍/綜合報導
Uber今(21)宣布Uber Eats 優市首次與 PackAge+ 配客嘉合作，於即日起至5/4合作推出「蔬福袋」與「循環外送袋」，消費者可以在 Uber Eats 優市消費時選擇可重複使用的「循環外送袋」，結合配客嘉既有「網購包裝循環系統」合作的歸還門店，包含全家便利商店、家樂福等4,500間連鎖通路與獨立店家，消費者在使用完循環外送袋後，可到附近的合作門店歸還袋子。
「蔬福袋」的部分，Uber Eats優市與PackAge+ 配客嘉推出限量500組，每組99元「蔬福袋」，消費者可自選3種蔬菜，以及ReTissue再生紙漿衛生紙，並以配客嘉循環外送袋作為包裝，若到全家便利商店歸還，還有機會獲得配客嘉提供的全家Fami!ce霜淇淋一支。
此外，Uber Eats優市於2021年上線時就設立商品最低6折起的「惜福品專區」，根據內部數據顯示，Uber Eats優市每10筆訂單中就有1筆的商品來自「惜福品專區」，顯示愈來愈多民眾支持不浪費消費行為。同時，在5/4前推出「有機吃健康」專區，提供水耕蔬菜、友善耕作的生態米、茹素攝取營養的燕麥奶、豆奶等商品最低6.5折起優惠。
foodpanda則是推出「環境友善 - 零剩食計劃」，針對飯、麵類的餐點，提供主食減量三分之一的選項，從源頭減少食物浪費，零剩食計畫合作店家全台總計有 1,135 間，包含梁社漢排骨、悟饕池上飯包、孫東寶台式牛排、吉野家、福勝亭、雙醬咖哩、Just Kitchen等知名店家，4/ 22~ 5 / 7 於專區店家消費滿 300 元，輸入優惠碼【剩節食】可折抵 50 元。