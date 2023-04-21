NBA季後賽／西區首輪賽程、分析、賽果總統整　勇士G3扳回一城

NBA季後賽分析／沒有Green和GPII　勇士如何限制國王後衛的切入？

▲金州勇士靠著協防封鎖禁區，拿下一場防守式的勝利，季後賽首輪勝場開張。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士靠著協防封鎖禁區，拿下一場防守式的勝利，季後賽首輪勝場開張。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(21)日在主場打出一場令人信服的勝利，但在技戰術上他們改變的東西並不多，這是一場拚搏出來的凱旋，他們的求勝意志和冠軍經驗幫助他們度過這個難關。

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沒有Draymond Green、沒有Gary Payton II，但勇士卻打出季後賽以來最棒的一場防守比賽，他們讓國王團隊命中率不到4成，只得到97分，而且將Domantas Sabonis及Malik Monk限制的相當不錯。

更重要的是——如同主帥Steve Kerr所說，他們更堅決地去捍衛球權，特別是在第一節，他們靠著籃板(6:3)和失誤(1:5)的優勢，足足比對手多出手了7次，該節打完取得9分領先。全場灣區搶下18個進攻籃板，只發生11次失誤；國王13攻板、15次失誤。

這其中沒有什麼秘訣，勇士球員就是比對手打得更賣力，而且更積極地去參與其他對位，用各種方式去協防、卡位，用身體去消耗對手的意志。年輕的國王或許預料到這會是一場艱難的比賽，但他們可能直到碰到了才認為自己在身體上準備的還不夠，這在比賽一開始就展現的非常明顯。

在進攻端，他們表現得稍微過了贏球及格線，但仍然低於自己的水平，整場100次出手、只命中40球，Klay Thompson和Jordan Poole的表現有點掙扎，Stepehn Curry雖然接管了比賽，但球隊在自己創造投籃的能力上，還是無法讓人滿意。

不過勇士今天做到了「要打得快，但不要急」的設定，系列賽開始前大家就知道這組對戰中的兩支球隊，都喜歡打快速球風，頭兩戰的節奏是105.5和103，勇士要得到足夠的分數就不可能慢下來，於是就只能在轉換中表現得更穩定一些，因為他們之前發生了太多失誤，讓國王場均轉換可以得到23.5分，而自己卻只有11.5分(聯盟墊底)。今天在這方面的內容顯然要好得多。

另一個指標是，勇士今天在限制國王切入方面做得很好，沒有再讓De'Aaron Fox和Malik Monk予取予求，雖然前者這場仍然有26分9助攻，但有很多分數是靠跳投以及罰球取得；後者則9投1中，只有4分。或許，這顯示出這兩人有許多切入機會都是建立在轉換中的Early Offense，如果勇士能做好球權控制，不讓對手拿走節奏，半場站定位防，就並非是不可克服的。

這可能是這個系列賽中，對勇士來說最重要的數據，因為前兩戰Fox和Monk的切入真的給他們造成很大的威脅，國王場均切入54次(聯盟第一)，命中率高達50%，創造了33.5分和6次助攻。只有擋下它，勇士才有機會拿下首輪。

現在仍不能確定由這場比賽產生的結果，到底是國王自己沒有發揮出來，還是勇士確實找到了方法——畢竟此役他們做出的調整並不多。或許在下一戰，等人員都回歸，我們能夠更加確定。

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