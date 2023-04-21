參拜大甲鎮瀾宮祈求勝選 朱立倫：徵召時間只會比過去早
大甲媽祖遶境活動將於今晚啟程，國民黨主席朱立倫下午前往鎮瀾宮參拜，被問及國民黨總統徵召是否會在5月定調，他表示「徵召時間只會比過去好幾屆來得早」、「朋友一定要越多越好，敵人都要化解掉」。鎮瀾宮董事長顏清標則說，媽祖是兩岸和平的使者、海峽女神，台灣若想改變一切，就要兩岸和平，觀光客才會來、才賺得到錢。
記者顏幸如／台中報導
國民黨主席朱立倫今（21）日下午到大甲鎮瀾宮參拜，他受訪時表示，自己連續第4次參加大甲媽遶境、虔誠跟著大家一起走。台灣最美的文化和風景就是媽祖文化，吸引很多外國觀光客，希望疫情過後，更多國際朋友來參與這場最好的宗教和文化、民俗與地方人情的活動，沿途有好吃好喝又好用的東西，就是台灣最好的人情味。
媒體問及總統徵召作業是否將在5月定調？以及柯志恩認為民調不是提名的唯一考量？朱立倫表示，國民黨總統人選的徵召時間只會比過去好幾屆來得早，不會更晚，現階段要做的事就是團結，他已在媽祖面前祈求保佑，希望大家團結所有力量。
朱立倫說，朋友一定要越多越好，敵人都要化解掉，團結力量才能讓台灣更好、讓中華民國更好。這次共同決定是徵召，相信最後提出的人選一定是最好最強的。
一旁的大甲鎮瀾宮董事長顏清標也說，媽祖是兩岸和平的使者、海峽女神，慈悲庇佑兩岸和平。關於確定總統候選人「主席已經講清楚了，會提早不會延後」，他並點名在場所有的政治人物，包括立委楊瓊櫻、前立委沈智慧、兒子顏寬恒等人，希望這次參選大家都團結，還打趣說有意參選台中市立委的國民黨副發言人廖偉翔「真煙投！光是女孩子票可以拿2萬票」
顏清標說，國民黨必須在團結前提之下，結合在野黨才有勝算機會，台灣一定要改變一切、要兩岸和平，觀光客才會來，才賺得到錢。媽祖要和平、要大家平安，媽祖說付出越多、錢賺越多，身體就會健康。自己走太久會喘，因為醫生一直交待，「這次我沒走到的，顏寬恒都會補走到。」