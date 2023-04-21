輔導50間餐飲業者建置「泰、越」語菜單　台南市府力拚觀光

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台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南是一座富含歷史文化及美食等多種元素的觀光城市，疫情期間觀旅局持續整合盤點在地業者與旅行社等觀光產業，並持續提升台南在國際觀光市場的能見度，在「日、韓、泰、越、新、馬、港」等國重要交通節點及聚眾處投放台南國際形象廣告，並全方位提升台南觀光產業品質。疫情期間台南持續針對「食、宿、遊、購、行」等面向優化旅遊服務，輔導30家觀光業者通過世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)的安全旅遊戳記國際認證，並輔導50間餐飲業者建置「英、日、韓、泰、越」的多國語言菜單、10家具國際旅客潛力之旅遊業者完善多國語言友善接待環境，並辦理新住民旅遊導覽人員及觀光計程車司機培訓，讓第一線觀光業者強化導覽及接待技巧，提升旅遊服務品質。同時，觀旅局近年來積極輔導餐飲及旅宿業者建置穆斯林友善旅遊環境，並於國際旅展行銷推廣，提升台南市於穆斯林旅遊市場能見度。
觀光旅遊局表示，於112年4月20日發布公告的「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，新聘房務及清潔人員薪資達31,000元者，補助旅宿業每人每月5,000元，最高為期12個月。觀旅局已將相關資料上傳行政服務網，並於近期辦理線上說明會，鼓勵業者藉此充實人力，提升台南市旅宿業服務品質。最後，歡迎國際及全國遊客來台南，暢玩台南觀光景點，感受古都文化。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。