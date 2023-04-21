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輔導50間餐飲業者建置「泰、越」語菜單　台南市府力拚觀光

▲台南市政府辦理新住民旅遊導覽人員及觀光計程車司機培訓。（圖／台南市政府）
▲台南市政府辦理新住民旅遊導覽人員及觀光計程車司機培訓。（圖／台南市政府）

記者賴正琳／綜合報導

交通部觀光局為促進國際旅客入境台灣，儘速恢復疫情衝擊前來台旅客人次，於昨(20)日公布「獎助旅行業招攬境外旅遊團體實施要點」、「促進自由行旅客來臺消費金實施要點」及「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」三項要點，希望能吸引國際旅客來台，其中境外團體部分，為鼓勵旅行業與境外旅行社合作招攬旅客，只要行程達三天兩夜以上，並在團體出發前10個工作日申請，符合規定即可獲得獎助。

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台南市長黃偉哲表示，台南市政府致力發展旅遊產業，配合中央政策共同努力，特指示觀光旅遊局研擬台南市國際觀光客獎勵計畫及國內旅遊獎勵方案。國際觀光客獎勵計畫包括自由行及團客均有補助，詳細內容將擇期發佈。此外，為持續振興國旅市場，也將持續推動廣受好評的台南地方產業原鄉小旅行振興計畫及企業團體旅遊獎勵優惠計畫。計畫包括各行政區依節令推出的農產行銷活動、休閒農場、觀光工廠、觀光遊樂業、原民文化部落，今年亦規劃推薦百大經典小鎮及運動休閒景點，推廣使用環保旅店和低碳餐廳，期望透過獎勵機制，吸引更多旅行社送客到臺南，讓台南觀光發展更蓬勃發展。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南是一座富含歷史文化及美食等多種元素的觀光城市，疫情期間觀旅局持續整合盤點在地業者與旅行社等觀光產業，並持續提升台南在國際觀光市場的能見度，在「日、韓、泰、越、新、馬、港」等國重要交通節點及聚眾處投放台南國際形象廣告，並全方位提升台南觀光產業品質。疫情期間台南持續針對「食、宿、遊、購、行」等面向優化旅遊服務，輔導30家觀光業者通過世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)的安全旅遊戳記國際認證，並輔導50間餐飲業者建置「英、日、韓、泰、越」的多國語言菜單、10家具國際旅客潛力之旅遊業者完善多國語言友善接待環境，並辦理新住民旅遊導覽人員及觀光計程車司機培訓，讓第一線觀光業者強化導覽及接待技巧，提升旅遊服務品質。同時，觀旅局近年來積極輔導餐飲及旅宿業者建置穆斯林友善旅遊環境，並於國際旅展行銷推廣，提升台南市於穆斯林旅遊市場能見度。

觀光旅遊局表示，於112年4月20日發布公告的「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，新聘房務及清潔人員薪資達31,000元者，補助旅宿業每人每月5,000元，最高為期12個月。觀旅局已將相關資料上傳行政服務網，並於近期辦理線上說明會，鼓勵業者藉此充實人力，提升台南市旅宿業服務品質。最後，歡迎國際及全國遊客來台南，暢玩台南觀光景點，感受古都文化。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

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