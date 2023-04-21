讓新住民了解台灣不動產　地政講座一次看

目前在台灣生活的新住民人數不少，比例逐漸攀升，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台灣未來發展不可或缺的力量，而新住民在尚未取得中華民國國籍前，依然屬於外國人，依法外國人及大陸地區人士在台取得不動產有所限制，這些新住民族群如何適應在臺灣遇到的各種生活問題及滿足其居住需求，配合國中、小補校為新住民提供教育之輔助，使其熟悉我國語言文化及拓展人際關係之需，積極協助新住民增進不動產知識素養與能力，一起關懷照顧生活在台灣這片土地上的所有新住民。
記者賴正琳／綜合報導
台南市地政局局長陳淑美表示，為落實市長宜居友善社會的政策，提升新住民瞭解台灣不動產相關權益，臺南市政府地政局訂定「新住民財產權‧守護幸福家園實施計畫」，透過結合學校、社區團體及地政資源，教導新住民認識相關權益，並透過辦理單位之經驗分享、意見交流提升新住民法令知識及在台生活權益保障，減少新住民對不動產相關規定之困惑與疑慮。
台南市永康地政事務所周彥廷主任於4月13日親自帶隊，前進台南市立大灣高中附設國民中學補習學校舉辦地政知識教學，該活動與校方合作已連續3年，校方集合國中補校1至3年級20餘位學生共同學習地政知識。藉由實地面對面說明「新住民財產權」，讓學員們對於外國人及大陸地區人民取得移轉不動產之相關權益及規定有基本的認識。為提升學員學習興趣，本次活動亦準備有奬徵答，學員們都懷抱高度興趣、全程熱烈參與。另藉此活動也向新住民學員宣傳本市各地所皆有成立地政志工隊，鼓勵其可就近擇一參加，實際感受服務人群的成就感。
本次活動藉由與新住民互動傳達地政業務的生活小知識，可提升地政便民服務的成效，更多新住民相關資訊歡迎至台南市政府地政局「新住民關懷服務專區網站」了解。