中國海權擴張威脅印太！這些亞洲國家積極打造航母艦隊　嚇阻共軍

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印度在1961年從英國獲得航艦「維克蘭特號」(Vikrant)，成為二戰後亞洲第一個擁有航空母艦的國家，並於同年12月派遣航艦參與果阿戰役，從葡萄牙政府手中奪回果阿(Goa)，成功併入印度領土。1962年中印邊界戰爭失利後，印度將中國視為國家安全主要威脅。 在共軍發展航艦戰力同時，印度也同步更新自身航艦。2004年時，印度與俄羅斯簽約購買因鍋爐爆炸，俄方無力負擔維護費用的航母「戈爾什科夫號」，印度購入後改名為「維克拉馬迪特雅號」(Vikramaditya)，該航艦於2013年交艦，以MiG-29K為艦載戰機，成為當前印度海軍航空戰力骨幹。
在外購航艦同時，印度也打算自製2艘傳統動力航艦。印度首艘國產航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）從1999年開始設計，2009年安放龍骨，2013年8月12日正式下水，2022年9月服役。除了以MiG-29K與雙座型的MiG-29KUB作為艦載機外，印度考慮使用國產的光輝輕型戰機做為第二款艦載機。
泰國有航艦卻沒戰機
泰國海軍在1990年代以3億美元向西班牙巴贊造船廠訂購一艘直升機母艦，西班牙政府還贈送一批二手的AV-8S垂直起降戰機。這艘母艦取名為「查克里．納呂貝特號」航艦(HTMS Chakri Naruebet，舷號R-911)，排水量11,500噸，成為全球噸位最小的航艦，只比美國海軍柏克級Flight III飛彈驅逐艦噸位稍微多一點。
1997年服役的「查克里．納呂貝特號」每次出海航行就要花掉近5萬美元。尤其是1998年亞洲金融風暴重創泰國經濟，加上艦上AV-8S垂直起降戰機於2006年全數除役，只剩直升機可操作，除與美軍演訓、2004年南亞海嘯救災外，該艦很少出海執行任務，每月通常僅航行1天。
日本打造準航艦挑戰中國海權擴張
1922年2月通過的《華盛頓海軍條約》限制各國海軍發展，日本海軍航艦被限制在總噸位不得超過8.1萬噸。不過，當時軍國主義當政的日本仍試法鑽條約漏洞，建造各型航艦。從1911年至1945年間，日本一共建造25艘各型航艦，一度擁有全球最大航艦艦隊。
但二戰戰敗後，日本憲法禁止日本擁有航艦等攻擊性武器。1970年代建造的2艘榛名級直升機護衛艦，該級艦尾有大面積起降甲板、直升機庫，具備當時海上自衛隊最強反潛戰力。在榛名級之後，又建造白根級與日向級護衛艦各2艘。其中，日向級擁有大型直通式甲板供直升機起降，外形接近小型航空母艦或兩棲登陸艦，但無法供固定翼機起降。
日本防衛省根據《2011年中期防衛力整備計畫》生產標準排水量1.9萬噸的出雲級直升機護衛艦。出雲級首艘艦「出雲號」於2015年服役，該艦長約250公尺，與二戰時日軍「加賀號」航艦相當。
隨著中國軍事威脅升高，美國期盼日本在美日安保體系中負擔更多責任，且台海局勢近年來持續緊張，華府也默許日本打造攻擊性軍力，以協助美軍。2018年12月通過的新《防衛計畫大綱》，除將採購42架具備短場與垂直起降能力的F-35B隱形戰機，出雲級的「出雲號」與「加賀號」也將進行改裝，為日後搭載F-35B戰機建構「準航艦」戰力做準備。
南韓海軍的「獨島號」兩棲攻擊艦具備直通式甲板，可供直升機起降，所以南韓也常被認為是下一個可能建造航艦的亞洲國家。2021年6月在釜山舉辦的韓國國際海事國防工業展覽會（MADEX 2021）上，韓國大宇與現代兩家造船展示了韓國首艘航母的不同設計的模型，搭載的戰機則以F-35B與韓國國產KF-21戰機為主。
由於南韓不需要用航艦攻擊北韓，所以南韓發展航艦除了滿足民族自信心外，日後更可以配合美軍在東亞與世界其他地區作戰，成為日本之外，協助美軍反制中國軍事擴張的印太主要盟邦。