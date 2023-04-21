首創「照顧實務指導員培訓班」助移工 中正大學攜手美家人力
全台外籍看護約二十萬人，來台工作後常因相關技能不足、宗教信仰與生活習慣的差異，與雇主或被照顧者之間溝通困難，摩擦頻繁，更因此衍生逃跑或更換雇主之爭議。國立中正大學東協與南亞研究中心與美家人力資源股份有限公司透過產學合作，首創「三合一照顧實務指導員培訓班」，受訓者結訓後除可獲得中正大學與美家人力合頒之結訓證書外，並可獲得長照積分。受訓者除了個人職能獲得提升外，還可以透過美家人力的派案平台，獲得更多職涯拓展的機會。
記者賴正琳／綜合報導
主辦單位美家人力資源股份有限公司指出，將在台北及台中陸續開班，首批招收名額105人，自即日起受理報名，培訓對象為台籍照顧服務員，受訓完並取得證書後即可接受美家人力派案。主辦單位表示，透過專業培訓，照顧實務指導員可以進入被照顧者的家庭，協助外籍看護與雇主／被照顧者之間的溝通，提升外籍看護照護的能力，促進雇主／被照顧者瞭解並尊重外籍看護的信仰與生活習慣等之需求，達成雙贏之目的。
過去曾接受過照顧實務指導員到府服務的案家何先生，以自身經驗分享長照家庭在聘僱外籍看護時遇到的困難，起初何爺爺中風需外籍看護協助，「看護到職後對中風長輩的照顧一知半解，家人與看護在說明溝通上也有很大困難。」美家人力安排照顧指導團隊到府協助，除了教導外籍看護工照顧技術外，也在每次指導中了解看護適應狀況以及對照顧的想法，照顧指導團隊與外籍看護合作一段時間後，何爺爺慢慢進步到能自己步行。
此次「照顧實務指導員培訓班」邀請在地服務長照家庭的漸凍人協會、財團法人弘道老人福利基金會、財團法人老五老基金會、添福居家長照機構，以及長期服務外籍看護的壹零玖伍移民工文化協會，一同參與照顧實務指導員辦訓計畫。更多資訊，歡迎前往官方報名頁面查詢。