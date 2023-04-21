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特企／電通行銷傳播集團成立永續發展委員會　響應「地球解方」

▲電通在4月21日世界地球日這一天，首開行銷傳播業界先例，正式成立永續發展委員會。（圖／品牌提供）
▲電通在4月21日世界地球日這一天，首開行銷傳播業界先例，正式成立永續發展委員會。（圖／品牌提供）

本報訊

電通行銷傳播集團秉持B2B2S (Business to Business to society)的企業理念，將永續概念納入商業營運，幫助客戶成就生意成長，而客戶的事業進一步對社會環境帶來正面影響。為了全面落實這樣的品牌定位，電通在4月21日世界地球日這一天，首開行銷傳播業界先例，正式成立永續發展委員會。除了以身作則、在組織內部發展系列活動，鼓勵全體員工參與，更重要的是與客戶、商業夥伴攜手合作，共同實踐永續。

電通的永續發展行動涵蓋社會影響力、永續行銷與永續商業解決方案(dentsu Good）等，其中在社會影響力上深耕三大主軸：環境永續、多元包容、與數位共好，今年的系列活動由「地球解方」2023永續設計行動年會展開，電通以策略夥伴的角色與主辦方5% Design Action一同策畫為期三天的年會，主題聚焦為「突破創新。加速行動」，共6場主題專場、聚焦12大議題生態系，橫跨永續轉型、永續金融、智慧交通、全人健康、永續城市、食物轉型、低碳建築、地方創生、社會轉型、永續行銷、永續教育，邀請產、官、學、研、社企等領域專業人士超過70位以上，設計驅動跨域整合共同找出解方以共創永續未來。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧表示：「永續正在改變新一代消費市場的面貌，影響所有企業在永續經營的作為。現在世界正面臨許多問題，需要串接跨域資源一起思考對策，電通永續發展委員會肩負著這樣的使命感，積極在環境、人文和商業等多個面向打造永續新未來，做開創與改變的先鋒，為社會帶來正向的動力。」

主辦方5% Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫表示：「延續2020年、2021年地球日峰會舉辦精神，在永續目標刻不容緩的此刻，夥伴關係依舊是最重要的核心。立基在夥伴關係下，地球解方在疫後、全球動盪的局勢下更加重要。不論政府、企業、社創組織、教育界，未來都能在地球解方年會相遇，找解方、找夥伴、找商機，加速永續行動的創新與落地！」

「地球解方」2023永續設計行動年會於4月21日(五) 起連續三天於台北松山文創園區多功能展演廳登場， 年會的第一場對談，將探討企業推動低碳製程時，該如何整合組織管理、人才培育、商業設計、市場溝通與落實推動，年會也將宣布與電通集團攜手推動台灣行銷傳播相關公協會成立「永續行銷聯盟」，並銜接「國際永續教育協會」，共同推出台灣第一本「永續教科書」，推動永續進入校園。以及同步發表「go action永續資源數位媒合平台」，以「智慧化媒合跨界人才與資源」，共同為關鍵性的永續行動提升成效、加速、更快達成永續目標。

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