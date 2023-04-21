桃園機場Q1運量654萬、恢復至疫前5成　將持續增加服務量能

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隨著國際航空旅運需求增加，桃園機場各航空公司也持續增班，今年第一季航機起降近4萬架次，較去年同期成長53%。由於太平洋盛行西風減弱，北美長程航線抵台延誤減少，搭配航空公司人力加強調度等措施，桃園機場3月準點率達82%。
為持續強化航班準點率，機場公司自去年10月起，透過自行開發的商業智慧分析平台（ADIP），以每月2至4次的方式，與該機場國籍業者分享相關準點率資訊，並要求國籍業者在增班同時，應同步考量航班準點率，另也歸納常態性延誤航班，避免連帶牽動其他航空公司準點率，提升機場整體營運效率。
為帶給旅客更精緻的機場體驗，機場公司指出，桃園機場積極引進新櫃位進駐，如以6.3公尺挑高環景書牆打造的桃禮記書店，搭配以放大燈照過的超大型檯燈，可望成為下一個網美打卡景點；在餐飲選擇上，有嚴選頂級天然食材的法式烘焙樂沐糕餅鋪、米其林推薦小吃小王煮瓜、台味炸雞頂呱呱、國民美食三商巧福牛肉麵等，已於4月起陸續開幕提供服務，世界冠軍興波咖啡以及人文茶館春水堂也即將於5月初登場，搭配智能熱食販賣機提供輕食三明治、懷舊排骨飯及嘉義雞肉飯等台灣美食。
據國際機場協會（ACI）預測，全球國際航線平均客運量最快於2024至2025年恢復至疫情前水準，桃園機場2023年客運量預估約為2,000至2,800萬人次。機場公司副總經理李俊德指出，目前是疫情復原期，將透過各項便利通關、整體服務工作推動會報、園區人力資源招募等平台，整合協調機場各單位，以2019年營運方式為目標，持續增加服務量能，重新擦亮桃園機場招牌，讓國門之光重新榮耀再現。
另外，媒體詢問桃機人力、勤務缺口狀況。李俊德說，邊境管制人員較不受影響，主要是航空公司空服、地勤、商業人員，會因為客運量低而離職，現在有陸續回來。
李俊德表示，缺口狀況得視客運量尖峰時期，來看需要補多少人力，今年比較特別是俄烏戰爭影響，很多美國線飛回台灣，得繞過俄羅斯，會延遲1小時，剛好跟出境的尖峰時段卡在一起，面對這般不可抗力因素，各單位都很努力想辦法，如地勤二線辦公室職員，也到第一線支援拉行李，如同過去移民署辦visa的人員，也被訓練成在尖峰時刻，可以到第一線做查驗。
李俊德指出，目前是疫後復原階段，很多人員對工作生疏，各單位除了不斷增補人員，還要加強訓練；機場公司也結合各航空公司於桃園機場園區就業專區招募人才，希望台灣有志青年能加入機場服務工作。