連槓菲韓！中國戰狼重現　港媒也質疑：其他國家有義務反台獨嗎？

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中國駐菲律賓大使黃溪連上週在論壇演講時，指責菲律賓開放靠近台灣海峽的軍事基地供美軍使用，同時建議馬尼拉「如果真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工」，就應該堅定「反台灣」。一番說話引發菲國多位議員反彈，小馬可斯也透露將會召見黃溪連，要求黃給個解釋，並稱自己對黃溪連近來的言論感到吃驚。
韓國總統尹錫悅在接受《路透》訪問時表示，台灣議題和兩韓關係一樣，不單單只是兩岸之間的問題，而是影響範圍擴及全球的問題，並強調韓國的立場與國際社會一致，就是反對任一方動用武力改變台海現狀。尹錫悅說法遭中國外交部發言人汪文斌批評，稱兩岸問題「不容他人置喙」，還說要降低台海緊張就該旗幟鮮明反台獨。汪文斌說法讓韓國氣得跳腳，韓國外交部不僅發聲明回擊汪「嚴重失禮」，更召見中國駐韓大使邢海明表達強烈不滿，還痛批汪的言論令人「不禁質疑中國的國格」。
而中國外交部長秦剛在21日於藍廳論壇開幕式演說時，也再次提到台灣問題是中國「核心利益中的核心」，並稱試圖改變台海現狀的是「台獨分裂勢力」，重申中國絕不會在台灣問題上退讓。
「反台獨」成中國新加關鍵字
對此，港媒《香港01》也在報導中提到中國外交人員近期的變化，指出除了過去常見的堅持「一個中國」原則之外，現在還會再加上要求其他國家旗幟鮮明「反台獨」。
或許在中國自己看來，堅持「一個中國」與「反台獨」可以劃上等號，但《香港01》直言，恐怕對不少其他國家來說，「反台獨」是一種立場鮮明的表態，說出口會引起國際注目，中國要求「反台獨」無異於給其他國家造成壓力與困擾。
《香港01》也質疑，「其他國家有義務反對台獨嗎？能否允許有對台獨不支持也不反對的第三方立場？」畢竟與中國建交，和台灣沒有官方邦交，並承認北京是中國唯一合法政府，在過去相當長一段時間裡面，已經成為國際間與中國往來的默契。如今若要在「一個中國」原則後再加上「反台獨」，北京當局必須提出更加清晰的闡述，否則在台海局勢敏感、且美中對抗的格局下，中國這樣的外交策略，未必能獲得支持，恐可能適得其反。