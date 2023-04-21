調走北檢檢察長有政治考量？蔡清祥否認

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然而，檢察長人事公布後，確定林邦樑、葉淑文都遭調動，讓高檢署主任陳宏達批評，法務部再度印證歷史汙名，並細數過去「秋後算帳」前例，例如把查黑中心起訴案件的帳，算在風評極佳的高檢署前檢察長謝文定身上，突襲性調職。前雄檢檢察長邢泰釗發配外島高分檢、前北檢檢察長蔡碧玉冷凍到司法研習單位，明升暗降。而據報載，上一任北檢檢察長周章欽，也因查辦立委收賄案遭到「政治高層」忌憚，「調升」最高檢檢察官，現任林檢察長亦然，任期均甚短，其真正原因有待法務部對外說明清楚，以昭公信。
然而，蔡清祥認為，陳宏達沒有參加檢審會會議，不了解遴派過程及因素，可能有所誤會。
蔡解釋，在考量專業、溝通、協調能力及經歷，並尊重檢審委員提供的入圍名單來挑選，還要綜合考量各地特性、年輕化、打破地域觀念，並循過去慣例，以屆滿2年者為優先調動，政治不是考量的因素。
蔡說，林邦樑差幾天就屆滿2年，北檢之後有許多去處，包括升二審、重要行政職、最高檢，在徵詢林的意願，林表態說想去最高檢，另考量最高檢現在重要的任務是憲法法庭的辯論，以林的學識、經驗可勝任，所以就安排調最高檢，沒有其他考量。
至於葉淑文的調動，蔡清祥說，她擔任一審檢察長已滿4年以上，且又為了照顧住在台南的父親，因此派她接台南高分檢主任，可就近督導協助南檢，有加乘效果。